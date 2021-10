Dormire bene è essenziale per restare in salute e per riuscire ad avere abbastanza energie durante la giornata. Purtroppo però molte persone faticano ad addormentarsi e durante la notte si svegliano spesso andando così a rendere il proprio sonno poco riposante.

Per contrastare l’insonnia è bene fare attenzione alla propria alimentazione andando a preferire determinati cibi che favoriscono il sonno.

Scopriamo quindi quali sono i 3 alimenti che non dovrebbero mai mancare nella dieta per contrastare l’insonnia in modo naturale.

Alimenti che favoriscono il sonno: le albicocche

Le albicocche sono in assoluto l’alimento migliore per contrastare l’insonnia e per riposare bene. Questo delizioso frutto infatti presenta un elevato contenuto di magnesio (10 mg/100g) e potassio (320 mg/100 g) ed è quindi un ottimo alleato per chi fatica a dormire bene.

Alimenti che favoriscono il sonno: avena

L’avena è un alimento in grado di favorire il sonno in maniera naturale grazie alle sue straordinarie proprietà. Tale cibo infatti è una naturale fonte di melatonina ed è ricca di calcio e di magnesio, ma anche di tutti gli altri sali minerali.

La presenza di queste sostanze rende l’avena in grado di migliorare il rilassamento dell’organismo. Questo alimento è poi utile per via della sua azione riequilibrante del sistema nervoso che gli conferisce la capacità di contrastare le difficoltà a dormire.

Alimenti che favoriscono il sonno: mandorle

Le mandorle sono uno dei migliori alimenti per favorire il sonno. Questa tipologia di frutta secca infatti contiene una grande quantità di magnesio (264 mg/100g), un minerale che migliora di molto il metabolismo energetico favorendo in tal modo anche il rilassamento dei muscoli. Proprio per questo il magnesio risulta essere essenziale per riposare nel migliore dei modi.

Chiaramente le mandorle sono molto caloriche e di conseguenza è bene non esagerare nella quantità.

Suggeriamo anche di non consumarle alla sera tarda in quanto potrebbero essere non troppo semplici da digerire.