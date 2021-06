La curcuma è una spezia molto apprezzata in cucina perchè il suo gusto unico consente di realizzare un gran numero di ricette. I benefici offerti da questo prodotto sono tanti e tra questi spiccano sicuramente quelli legati ai capelli. La curcuma infatti permette di migliorare aspetto e salute della chioma: scopriamo in che modo.

Curcuma contro la forfora

La curcuma è una spezia molto utile per via del suo potere antinfiammatorio. Questo prodotto risulta di conseguenza davvero utile per curare il cuoio capelluto irritato e con la forfora. Per ottenere dei benefici vi consigliamo di utilizzare la spezia direttamente sul cuoio capelluto.

Fate attenzione però in quanto essa regala dei riflessi biondi. Consigliamo di usare l’oleolito di curcuma per evitare che questo accada e di applicarlo direttamente sul cuoio capelluto irritato.

Già dopo poche applicazioni noterete dei miglioramenti significativi.

Curcuma per capelli più morbidi

Questa spezia è in grado di rendere i capelli più forti e più sani. Per avere dei benefici chiaramente serve costanza, ma dopo qualche giorno di trattamento i capelli appariranno più lucenti, morbidi e forti.

Potete usare l’oleolito per fare impacchi brevi oppure aggiungerne semplicemente alcune gocce allo shampoo che usate di solito.

Curcuma per schiarire i capelli

La curcuma ha un effetto schiarente molto potente sui capelli, proprio per questo motivo è bene utilizzarla con attenzione in caso di capelli scuri. Chi ha i capelli castani può comunque sfruttarne i benefici per ottenere un riflesso caldo e biondo. Per avere questo effetti basta semplicemente applicare il prodotto su tutti i capelli e attendere per circa 30 minuti prima di lavare via con acqua e shampoo.

Le persone che hanno i capelli biondi invece devono prestare particolare attenzione perchè la curcuma regala ai capelli chiari un colore molto forte che appare quasi fosforescente e quindi non è affatto bello da vedere.

Di conseguenza chi è biondo dovrebbe evitarne l’utilizzo.