Il frullato di carote e mele si può facilmente preparare a casa ed è ricco di sostanze benefiche per il nostro organismo. Scopriamole insieme.

Frullato di carote e mele: le proprietà

Il frullato di carote e mele possiede le stesse proprietà benefiche dei due vegetali.

La carota è un ortaggio molto conosciuto in tutto il mondo e, se consumata sottoforma di frullato, aiuta a disintossicare e depurare l’organismo.

La carota, naturalmente dolce, contiene al suo interno anche una buona quantità di fibre, utili a favorire la regolarità intestinale e minerali come ferro, potassio, calcio e fosforo, che favoriscono il benessere generale.

Le carote contengono anche vitamine come quelle del gruppo B, vitamina A, vitamina D e vitamina E, oltre che vitamina C.

Inoltre, il vegetale è ricco di antiossidanti, che contrastano l’azione dei radicali liberi e prevengono l’invecchiamento cellulare.

Le carote sono utili anche a mantenere la linea, dato che contengono pochissime calorie, appena 25 kcal per 100 grammi di prodotto.

Le mele sono un frutto molto amato, contengono poche calorie ed è ricca di sostanze benefiche. La mela, infatti, è ricca di potassio, vitamine del gruppo B, acido citrico e acido malico. Inoltre, è famosa per le sue proprietà depurative, utili alla salute e al benessere del fegato.

Frullato di carote e mele: i benefici

Il frullato di carote e mele ha diversi effetti benefici sul nostro organismo. La bevanda, infatti, è ottima per depurarsi ed eliminare scorie e tossine in eccesso. Il frullato, quindi, è un valido aiuto per il benessere di fegato e reni, ma anche per il sistema cardiocircolatorio.

La bevanda, infatti, abbassa i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, aumentando invece i livelli di quello buono.

Inoltre, agisce come antinfiammatorio naturale, cura lo stress, favorisce la perdita di peso e ha proprietà antiossidanti e cicatrizzanti.

Frullato di carote e mele: come prepararlo

Preparare il frullato di carote e mele è molto semplice. Occorreranno due carote, una mela e mezzo bicchiere d’acqua. Raschiate le carote, lavatele e tagliatele a piccoli pezzi. Sbucciate la mela, tagliatela a fette e frullatela insieme alle carote, aggiungendo a poco a poco tutta l’acqua. Otterrete così un composto liscio ed omogeneo. Volendo, potete aggiungere un pezzetto di radice di zenzero o il succo di mezzo limone, per potenziare gli effetti depurativi.