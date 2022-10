Praticare sport è importante a qualsiasi età. La maggior parte degli adulti sceglie attività fisiche che puntano alla socializzazione come danza caraibica, balli di gruppo, danze latino americane in primis, ma resta un’esclusa: la danza classica. Ecco i pro e i contro di iniziare a danzare classico in età adulta.

Danza classica, i pro di danzare anche da adulti

Pensare che la danza classica si debba necessariamente praticare da bambini, è un pensiero comune. Ma non è del tutto esatto. Infatti, la danza classica apporta molti benefici anche agli adulti over 30.

In primis, iniziando a danzare i muscoli si tonificano, aumenta l’elasticità e dopo qualche lezione diminuirà anche il fiatone dopo gli esercizi di salti. Grazie alla danza, migliora la postura e spesso scompaiono i piccoli ma fastidiosi dolori dovuti alle ore seduti davanti ad un computer o in scrivania.

Oggi giorno esistono migliaia di accademie dirette da ballerini professionisti che offrono corsi di danza classica come hobby, dove non importa l’età, il genere, o la condizione fisica, ma soltanto l’entusiasmo che si manifesta per investire un paio d’ore a settimana in un’attività che vi riempirà di buone esperienze e migliorerà la vostra salute.

Altro vantaggio di danzare classico è che già dopo un paio di volte dalla prima lezione, aumenterà l’energia.

E questo si riflette sia a livello fisico che mentale.

Non tutti pensano anche a un altro pro della danza classica. Tutte le persone che praticano la danza classica hanno una concentrazione maggiore. Questo perché nel fare movimenti quali collo e testa alta, sorridere, tenere le braccia alzate e le gambe in contrazione, si deve seguire anche la musica. Tutto ciò non è possibile se non ci si concentra.

Non meno importante è che otterrete sicuramente anche un buon equilibrio e coordinazione, utili per evitare, almeno in gran parte, il rischio di cadute dovute alla vostra instabilità.

Iniziare a danzare classico da adulti: c’è anche quale contro

Per fortuna, soprattutto per chi ha sempre avuto la passione della danza classica, non ci sono molti contro. Perlopiù danzare fa bene e ha molti lati positivi.

Di solito, i professionisti consigliano di iniziare presto a danzare già in età infantile. Iniziare da piccoli con insegnanti esperti è importante per poter danzare bene e per evitare danni fisici in futuro.

Questo vale sia per chi pensa ad un potenziale percorso professionale per i propri figli, sia per i tanti genitori che scelgono la danza classica innanzitutto per i suoi grandi benefici. Ma comunque negli ultimi anni sono sempre più i corsi classici anche per adulti. Iniziare da adulti, ovviamente, non potrà dare risultati professionali ma servirà comunque a restare in forma e migliorare la propria salute.

Sarà molto difficile, ad esempio, riuscire a salire sulle punte. La scarsa flessibilità dei piedi e delle caviglie di norma è la problematica che impedisce alle allieve più mature d’età di raggiungere la massima estensione nella salita in punta. Questo, però, vale solo in linea generale. Ci sono casi in cui donne mature sono riuscite anche a danzare sulle punte. L’importante è iniziare.