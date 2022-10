Ariana Grande, la popstar più amata dai ragazzi, affascina anche per la sua bellezza naturale. Molti fans sono ossessionati dalla sua pelle. Ecco svelati i prodotti preferiti dalla popstar per la skincare e la sua beauty routine.

Ariana Grande, la sua skincare a partire dallo scrub

La popstar americana ha lanciato poco più di un mese fa una nuova linea beauty “God is a Woman”.

La linea di prodotti di bellezza comprende uno scrub esfoliante per il corpo che ammorbidisce la pelle, un olio per il corpo ricco e lenitivo, una crema multiuso per mani e corpo e uno spray da viaggio Deluxe. Ariana Grande ha così dichiarato: “La mia parte preferita della mia routine personale include l’esfoliazione con lo scrub corpo e la finitura con la nostra lozione idratante o olio per il corpo.

Sono ossessionata da questa linea e in particolare dallo scrub, poiché si tratta di nutrire e prendersi cura della propria pelle”. E, ha aggiunto: “Creare fragranze e sviluppare prodotti che amo e che posso condividere con i miei fan è un processo creativo così gratificante”.

Dunque, nella beauty routine della popstar, non possono mancare questi prodotti della sua linea. Inoltre, la cantante ha rivelato di amare i prodotti Lancer skincare che mantengono la sua pelle perfettamente pulita e fresca.

Un prodotto segreto che Ariana Grande usa essenzialmente per il corpo, il viso e persino i capelli è l’olio di cocco. Lo considera il suo prodotto di riferimento per mantenere sana la sua pelle e il cuoio capelluto. La cantante non ha mai nascosto di aver sofferto di acne in adolescenza e per questo ha cercato sempre di rimediare curando molto la sua pelle. Un passaggio fondamentale è rimuovere sempre il trucco prima di andare a dormire.

Lasciare il trucco durante la notte è estremamente dannoso per la pelle, ostruisce i pori e provoca imperfezioni immediate e di lunga durata.

La dieta vegan di Ariana Grande

Ma non è tutto. La beauty routine e skincare non basta per avere una forma fisica perfetta.

La celebrità americana ha rivelato un po’ di tempo fa di essere vegana. L’intero regime dietetico è molto sano e completo. La cantante adora il loto e i fagioli adzuki. Le piace anche avere sempre mirtilli, banane, fragole, patate, broccoli, carote a disposizione. Questa scelta di vita non è stata facile, a quanto ha dichiarato. Ma lo ha fatto principalmente per l’amore che ha verso gli animali. Anche se, durante i tour non è facile rispettare la dieta, la cantante si assicura sempre di avere almeno frutta e verdura con sè. D’altronde come si dice, siamo quello che mangiamo. E da come appare, sembra proprio che la popstar mangi molto bene.