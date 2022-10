Olio essenziale di rosmarino fai da te: come prepararlo

L’Olio essenziale al Rosmarino è un prodotto naturale, facilissimo da preparare in casa, dai mille usi e benefici, dalla cura della persona a quella della casa, riscoprirete in quest’olio essenziale un valido alleato. La sua preparazione richiede pochissimi ingredienti ed è alla portata di tutti, ciò che vi servirà è: Qualche rametto di rosmarino fresco e 200 ml di olio extra vergine di oliva.

Olio essenziale: come preparare quello di rosmarino

Lavate ed asciugate per bene il rosmarino. Inserite in un sacchetto, adatto per la congelazione degli alimenti, gli aghi del rosmarino e con un mattarello da cucina o un batticarne schiacciate gli aghi energicamente e ripetutamente. Questa operazione è fondamentale per permettere agli aghi del rosmarino di “aprirsi” e rilasciare gli olio essenziali in essi contenuti.

Terminata questa operazione, prendete un vasetto in vetro e versatevi il contenuto del sacchetto, aggiungetevi 200 ml di olio EVO e richiudete bene.

Conservate in un luogo fresco e buio per circa 5 – 7 giorni.

Trascorsi i giorni indicati, con un colino, filtrate il contenuto del barattolo e dividetelo in piccole boccette di vetro, possibilmente munite di contagocce. A questo punto l’olio essenziale al Rosmarino è pronto per essere utilizzato!

Olio essenziale di rosmarino a cosa serve

Dopo averlo preparato, l’olio essenziale di rosmarino potrebbe servire per una miriade di cose, quali?

Antinfiammatorio: diluite qualche goccia di olio essenziale al rosmarino in un po’ di olio naturale di mandorle dolci e massaggiate le parti affette da dolori articolari e/o muscolari, otterrete un’azione antinfiammatoria immediata.

Inoltre scioglie l’acido urico causa di gonfiori a gambe e caviglie e combatte la ritenzione idrica.

Cura dei capelli: massaggiate il cuoio capelluto ed i capelli con qualche goccia di olio essenziale al rosmarino combatterete la forfora, la cute grassa, stimolerete la ricrescita dei capelli e ne contrasterete la caduta.

Cura della pelle: massaggiare la pelle del viso con qualche goccia di questo olio essenziale rende la pelle tonica e perfettamente purificata, inoltre è utile per combattere l’acne e le macchie scure.

