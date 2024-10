Un nuovo polo di benessere a Milano

Nel cuore di Milano, a pochi passi dallo Stadio e dall’Ippodromo di San Siro, sta per nascere un luogo dedicato al relax e al benessere: De Montel – Terme Milano. Questo ambizioso progetto, che aprirà le sue porte all’inizio del 2025, si estenderà su oltre 16.000 metri quadrati, offrendo un’esperienza unica a residenti e turisti. Con dieci vasche, sedici sale massaggi, nove aree relax e quattro saune, il parco termale promette di diventare un punto di riferimento per la città.

Un restauro che valorizza la storia

Le Scuderie De Montel, un tempo simbolo dell’ippica milanese, hanno subito un lungo periodo di degrado fino a essere abbandonate negli anni ’70. Oggi, grazie a un meticoloso restauro, il complesso riporta alla luce un gioiello del Liberty italiano progettato negli anni ’20 dall’architetto Vietti Violi. La valorizzazione della storica sorgente di acqua termale rappresenta un elemento chiave del progetto, che mira a rinascere come polo di benessere aperto a tutti.

Sostenibilità e innovazione

De Montel – Terme Milano non è solo un centro di benessere, ma anche un esempio di sostenibilità sociale e ambientale. Tra le azioni previste, il controllo delle emissioni di CO2 e la piantumazione di 3.500 nuovi alberi all’interno del parco. Inoltre, saranno installati pannelli solari per la produzione di energia rinnovabile e verranno utilizzati materiali ecosostenibili per l’edilizia. Il progetto include anche soluzioni per facilitare la mobilità sostenibile, come una stazione di bike sharing.

Con la capacità di ospitare fino a 700 persone contemporaneamente, De Montel – Terme Milano si prepara a diventare il più grande complesso termale in una grande metropoli italiana. Ogni azione progettata è pensata per generare un impatto positivo e duraturo, contribuendo attivamente allo sviluppo sostenibile della zona e arricchendo il tessuto sociale ed economico circostante.