La definizione di skincare secondo Ines de la Fressange: i segreti di bellezza  

Ines de la Fressange, supermodella e stilista francese, è una delle modelle più pagate degli anni ’80 tanto da diventare la musa di Karl Lagerfeld che la rese il volto simbolo di Chanel per un decennio. Ecco la sua definizione di skincare.

Ines de la Fressange, un nome e un simbolo della moda parigina degli anni ’80: la supermodella francese divenne musa del designer Karl Lagerfeld che scelse proprio lei tra tante modelle per rappresentare Chanel in quegli anni. Figlia di un marchese e di una modella, Ines discende da un antico ramo della nobiltà francese.

La supermodella francese cresce poco fuori Parigi insieme alla nonna Suzanne, è proprio quest’ultima a passarle la passione per la moda e i bei vestiti, che cambierà la sua vita e la renderà un’icona indiscussa del glamour parigino.

Oggi, de la Fressange resta un’icona della moda senza tempo mantenendo il suo unico stile impeccabile, parigino, elegante ed etereo come una vera diva. Ines oggi, infatti, collabora con diverse case di moda tra cui la giapponese Uniqlo, per cui disegna collezioni uomo, donna e bambino. Ma come si tiene in forma all’età di 66 anni, mamma di due ragazze, e designer di successo? Nessuno direbbe che un’icona come lei sia pigra sulla cura della pelle, invece, de la Fressange dice proprio così: “sono davvero pigra con la bellezza”.

L’icona di moda dice di non aver mai tempo per fare la manicure mentre da giovane era praticamente ossessionata dalla cura delle unghie. Nella skincare Ines usa una stessa crema mattina e sera, niente siero, niente prodotti per gli occhi, “è la stessa crema per tutto. Sono una donna impegnata”, confessa la modella.

Ciò che sa di bellezza l’ha imparato da sua madre, come l’importanza di prevenire le rughe con la crema solare al viso o di stando proprio lontana dal sole. Ogni ora Ines mette la protezione solare in inverno e in estate.

L’ex musa di Chanel, Ines de la Fressange, a 66 anni, mamma di due figlie ormai grandi, e designer di successo, dispensa consigli di bellezza e di cura della pelle dopo aver provato davvero di tutto. Ines, infatti, dall’età di 20 anni è attiva nel mondo della moda e della bellezza, oggi collabora ancora con brand come consulente e stilista.

Secondo l’ex supermodella francese, convivere con l’avanzare degli anni è una salvezza. Ma la cosa terribile, dice de la Fressange, è che quando le donne invecchiano indossano troppe cose: l’anello di fidanzamento, l’anello nuziale, l’anello per il primo figlio, tutto sulle dita delle mani. “Dopo una certa età è meglio indossare bei jeans e non troppi diamanti. E’ volgare”, dice Ines.

Uno dei suoi segreti di bellezza immancabili fa parte del primo step della skincare: struccarsi. “Sembra ovvio, ma molte donne non se ne preoccupano”, dice la modella. La maggior parte usa acqua micellare Bioderma Crealine H20 che strucca davvero bene. “Il mio prossimo consiglio è dormire. Vado a letto presto ed entro mezzanotte mi addormento”. Altro beauty secret è di non uscire mai senza indossare una crema da giorno. Trattamenti per il viso? Mai.