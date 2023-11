Claudia Ciocca ex fashion e beauty editor, è un importante beauty influencer ed esperta di bellezza e cura femminile. Per una pelle luminosa e perfetta fin dal mattino, ecco il rituale skincare e la filosofia dell’healthy ageing di Claudia Ciocca.

Il rituale skincare di Claudia Ciocca e la filosofia dell’healthy ageing

Claudia Ciocca, milanese doc, ex fashion e beauty editor con due master in Fashion Editing e Photography, si è riscoperta beauty influencer sulle pagine digitali del suo blog e del profilo Instagram dove è molto seguita per i suoi consigli di bellezza. Per avere una pelle sempre perfetta fin dal mattino la Cioccia ha rivelato il suo rituale di skincare routine che abbraccia la filosofia dell’healthy ageing e che sia in grado di amplificare al massimo la naturale capacità delle cellule di moltiplicarsi.

Nel rituale di skincare per un effetto naturale della pelle, Claudia Ciocca ha incluso l’attivo vegetale del Nettare di Gemma, estratto dalla Syringa vulgaris che, concentrando tutto il potere di sviluppo della pianta è in grado di agire nel cuore delle cellule per stimolarne il rinnovamento. I fibroplasti, fonte della produzione di collagene, si rinnovano più velocemente (+20% in 72H). Ma non solo, il Nettare Vegetale di Gemma è anche in grado di limitare i messaggi negativi causati dallo stress.

Per svolgere un’azione anti-età e svegliarsi al mattino fresche come delle “gemme”, sono due i prodotti della linea Anti-Âge Global di Yves Rocher da provare: il siero giorno Supra Essence e il concentrato bifasico rigenerante da notte, utilizzati entrambi dalla Ciocca.

C’è Supra Essence con il suo 95% di ingredienti di origine naturale per levigare la grana della pelle e rivitalizzarla, riducendo le rughe e rendendo l’incarnato più uniforme. La sua texture, ultra fluida e leggera, è perfetta per il giorno e si contraddistingue da quella del Siero Notte, con il 98% di ingredienti naturali bifasica e arricchita di oli come l’Olio di Jojoba, rigenera la pelle durante il sonno lasciando al risveglio l’incarnato luminoso.

Claudia Ciocca è una vera addicted della skincare, infatti, ha rivelato che ogni giorno trascorre ore ed ore a sieri e creme e solo un minuto per truccarsi. Lei ha una pelle super delicata per cui deve stare attenta ai prodotti che usa; il suo trucco abituale richiede solo mascara, correttore e un po’ di bronzer. Quando ha un evento aggiunge solo un rossetto, l’importante è che la pelle sia perfetta.

Claudia Ciocca e la skincare: segreti di bellezza

La beauty influencer, esperta di bellezza Claudia Ciocca ha rivelato la sua skincare per una pelle sana e luminosa al mattino, senza imperfezione e in contrasto con le rughe. Ma non solo. L’influenzar ed ex editor di bellezza si occupa anche di cura dei capelli. In un video la Ciocca ha rivelato come si ottiene l’effetto onde messo direttamente a casa tua, solo con l’arriccia capelli.

La beauty editor ha scelto uno strumento che gira le ciocche in un senso e poi nell’altro per un effetto più naturale, donando movimento, profondità e texture alle onde. Un unico accorgimento, ha ricordato la Cioccia: lavorate i capelli dal basso verso l’alto, dividendoli in sezioni di 3-5 cm da inserire nella camera in ceramica tenendo la parte aperta verso la testa. Poi potete rilassarvi, il motore li avvolgerà automaticamente e un timer vi avviserà quando sarà il momento di liberare la ciocca, che verrà fissata dal flusso d’aria fredda.