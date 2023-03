Demenza senile: come evolve nel tempo?

La demenza è una malattia del cervello (o meglio una sindrome, cioè un insieme di sintomi) caratterizzata da un decadimento della memoria e delle altre capacità del pensare, tale da interferire significativamente con la vita quotidiana, di relazione e professionale. Scopriamo come si evolve nel tempo e il decorso di questa malattia.

Demenza senile: sintomi

Il principale fattore di rischio per lo sviluppo di demenza sembra dunque proprio l’età avanzata, ma la ricerca ha evidenziato che può essere favorita anche da:

genetica e familiarità,

malattia aterosclerotica,

elevati livelli di colesterolo nel sangue,

ipertensione arteriosa,

fumo,

eccessivo consumo di alcool,

diabete mellito,

elevati livelli di omocisteina nel sangue,

sindrome di Down,

fattori psicologici, quali depressione o condizioni di isolamento sociale,

disturbi della vista o dell’udito,

sesso femminile

In generale i sintomi più comuni della demenza sono:

Perdita di memoria a breve e lungo termine: La memoria comincia a non funzionare più in modo efficace e si dimenticano date, appuntamenti, eventi importanti, nomi o si tende a chiedere più volte informazioni apprese di recente.

Difficoltà a concentrarsi, a fare calcoli e mantenere l’attenzione: Per svolgere anche semplici attività viene richiesto più tempo del previsto.

Difficoltà ad eseguire comuni attività quotidiane, come usare elettrodomestici, guidare l’auto verso un luogo familiare, svolgere il proprio lavoro.

Cambiamenti repentini dell’umore e della personalità: È come se la persona non fosse più la stessa, lo stato d’animo può passare da stati euforici a depressione, possono comparire in modo apparentemente inspiegabile agitazione, ansia, irritabilità e sentimenti di sospetto.

Problemi nel parlare e nello scrivere: Il paziente potrebbe non essere in grado di intrattenere una normale conversazione, così come perdere la capacità di completare un pensiero.

Problemi visivi: Possono comparire disturbi legati alla difficoltà nella lettura, davanti a uno specchio.

Confusione con tempi o luoghi.

Disturbi del sonno

Il decorso della demenza senile

La demenza è una malattia cronica, progressiva e per certi aspetti subdola, tanto che da alcuni scienziati è stata definita come epidemia silente del terzo millennio. Si manifesta poco alla volta e i sintomi solo in fase terminale diventano più gravi e conclamati, tali da impedire le comuni attività di vita e di relazione.

Il peggioramento dei sintomi è inevitabile, a causa del progressivo deterioramento sempre più esteso ed irreversibile che colpisce le cellule del cervello. I sintomi in fase avanzata di malattia comprendono: