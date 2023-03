Elisa Isoardi è diventata nota sul piccolo schermo a seguito della sua partecipazione a Miss Italia nel 2000. Dopo l’esperienza a “L’Isola dei famosi” tutti aspiravano a rivederla in tv con qualche nuovo programma ma così non è stato. Nessuna nuova opportunità per la presentatrice. Ma sui social appare sempre in perfetta forma, scopriamo la dieta che segue Elisa Isoardi.

La dieta di Elisa Isoardi: cosa mangia l’ex modella?

Elisa Isoardi non ha al momento nessun programma televisivo suo alla conduzione mentre sui social è sempre molto attiva. Proprio su Instagram l’ex modella Isoardi condivide ciò che mangia per restare in forma.

Nessuna dieta specifica ma solo cibo sano, per la maggior parte preparato a casa, con le proprie mani, piccoli spuntini nel corso della giornata, tra i pasti importanti, evitando il cosiddetto cibo spazzatura stando sempre attenta alla linea non eccedendo con le calorie.

Nel pranzo della conduttrice non manca mai la pasta, in versione semplice ma ricca di proteine, con condimenti gustosi ma poco calorici come il pesto di rucola.

In alternativa pesce o pollo, cucinati in diversi modi, ad eccezione del fritto, accompagnato da contorni di verdure. La Isoardi preferisce mangiare bene tutti i giorni per concedersi un giorno “libero” a settimana durante il quale togliersi qualche sfizio in più.

Per i suoi spuntini non manca mai la frutta, quella fresca accostata al cioccolato fondente e la secca, in particolare noci e mandorle, insieme ad un bicchiere di acqua e zenzero.

L’allenamento di Elisa Isoardi

Per tenersi in forma Elisa Isoardi, oltre alla dieta sana, fa tanto allenamento, fatto ogni giorno, sia con esercizi di workout casalinghi specifici per gambe e braccia e tante camminate veloci in giro per la Capitale.

Si sa, accanto a ogni dieta e regime alimentare deve esser accostata sempre l’attività fisica per dimagrire e anche per restare in forma. Come dimostra Elisa Isoardi.