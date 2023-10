Demi Moore, attrice ed ex modella americana, è uno dei volti di Hollywood più ammirati di sempre per la sua bellezza eterna, anche a 60 anni. Ma quali sono i segreti di bellezza della Moore? Ecco la sua skincare routine e i trucchi per una pelle luminosa.

Demi Moore rivela 10 trucchi per una pelle luminosa anche a 60 anni: la sua skincare routine

Demi Moore, classe 1962 nata a Roswell, la cittadina del New Mexico divenuta celebre per le sue leggendarie storie, ha sognato di diventare attrice fin da bambina. La sua infanzia è stata molto difficile e complicata.

Il padre abbandona la famiglia prima della sua nascita e la madre si risposa con Danny Guynes, un venditore di spazi pubblicitari per giornali, che Demi credeva essere il suo padre biologico. La piccola Demi Moore, a causa del lavoro del padre, gira decine di città americane in soli tredici anni fino a quando, si trasferisce a West Hollywood.

L’attrice ha sposato Bruce Willis da cui ha avuto tre figlie: Rumer Glen, Scout Larue e Tullulah Bell. Tra tanti film a cui ha preso parte, è con “Ghost” che Demi Moore acquista la notorietà mondiale. Frequentatrice abituale delle prime file delle principali settimane della moda e amica degli stilisti di Versace e Dior, Demi Moore non è mai stata così bella come ora a 61 anni da compiere a novembre.

Ma quali sono i suoi segreti di bellezza? L’attrice ed ex modella usa spesso un marchio islandese chiamato BioEffect che è molto orientato ai risultati luminosi. La skincare di Demi Moore per una pelle luminosa e giovane over60 inizia con la pulizia e idratazione della pelle, prima di applicare il trucco. L’elemento chiave è il siero.

Poi Demi Moore passa a un’essenza per la pelle del marchio islandese. Si tratta dell’Essenza EGF, 2-4 spruzzi per idratare, ricostituire e preparare la pelle per sieri e crema idratante, “adoro questo prodotto perché è ottimo anche per idratare la pelle in qualsiasi momento, soprattutto nei climi secchi”, ha detto la Moore.

Il siero per idratare ulteriormente la pelle aiuta a prevenire e contrastare i segni dell’invecchiamento: gli ingredienti includono l’EGF d’orzo per aumentare l’idratazione e donare alla pelle un aspetto sano. La pelle idratata appare più carnosa, meno stanca e pronta per il trucco.

Demi Moore e la skincare routine: 10 beauty tips

L’attrice di Ghost Demi Moore guarda alla cura della pelle e al trucco attraverso la stessa lente minimalista, assicurandosi che ciascuno dei suoi prodotti preferiti sia semplice da usare e non danneggi la sua pelle luminosa. “Ho una pelle super sensibile”, ha detto la Moore, che cerca di utilizzare prodotti che siano altamente efficaci e della massima qualità.

I tre prodotti di bellezza prefetti da Demi Moore sono Monsieur Big Volumizing Mascara di Lancôme, il Vital Skin Foundation Stick di Westmen Atelier che fornisce la copertura “minima” che lei ama e la Laneige Lip Sleeping Mask per idratare le labbra.

Non si può infine non parlare della sua chioma da sempre folta e amata, su cui Demi utilizza sempre il Kevin Murphy Hydrate-Me Wash e Hydrate-Me Rinse, il duo shampoo e balsamo. Entrambe le formule sono ricche di prugna kakadu per la massima idratazione, offrendoti risultati eleganti e levigati.