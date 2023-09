Tra le ricette fai da te dei prodotti per l’igiene personale, non possiamo non ricordare l’amato deodorante. Ecco la ricetta da fare a casa del deodorante senza bicarbonato.

Deodorante fai da te senza bicarbonato: la ricetta

Quando si decide di creare prodotti fai da te, il primo desiderio è spesso quello di realizzare un deodorante efficace e naturale. Spesso, però, le ricette che si incontrano online sono a base di bicarbonato che potrebbe risultare troppo aggressivo per le pelli più sensibili e delicate.

È possibile preparare un ottimo deodorante vegano fai da te senza bicarbonato. Sfruttando le proprietà antimicrobiche e assorbi sudore di alcuni ingredienti sarà semplice creare il nostro deodorante fai da te senza bicarbonato.

Nelle ricette di deodoranti zero waste, l’uso di bicarbonato è un must. Ma è possibile anche creare una semplice variante senza doverlo utilizzare. L’ingrediente base di questo deodorante fai da te è l’olio di cocco. L’olio di cocco viene spesso scelto come ingrediente principale in deodoranti casalinghi perché ricco di acidi grassi saturi ed in particolare di acido Laurico.

Questo acido grasso è stato al centro di molti studi scientifici che ne hanno riscontrato proprietà antimicrobiche e antibatteriche. Oltre a queste proprietà, lo uso spesso per approfittare della sua delicata profumazione di cocco ed evitare così di aggiungere fragranze o oli essenziali che potrebbero irritare le ascelle.

Per realizzare il nostro deodorante fai da te senza l’uso di bicarbonato ecco cosa ti servirà a casa:

4 cucchiai di olio di cocco;

2 cucchiai di burro di Karitè;

2 cucchiai di amido di mais.

A questi aggiungere olio di cocco e burro di Karitè in una ciotola di vetro. Riscaldarli per pochi minuti in microonde o a bagno maria finché non saranno sciolti del tutto. Aggiungere l’amido di mais gradualmente e mescolare. Versare il nostro deodorante in un contenitore e lasciarlo raffreddare per 24 ore. Per applicarlo basterà solo prenderne un po’ e applicarlo sulle ascelle. Con solo tre ingredienti abbiamo creato un deodorante in casa. Semplice e veloce da realizzare.