Avete mai sentito parlare della dieta a base di uova e di tutti i suoi benefici? Ecco che ora vedremo in cosa consiste il regine alimentare basato sulle uova e come dimagrire in 3 giorni.

Dieta delle uova: come dimagrire in 3 giorni

La dieta delle uova è un particolare regime alimentare ipocalorico in cui vengono consumate molte più uova rispetto a quelle consigliate. Sicuramente, le uova sono un alimento dalle numerose proprietà benefiche. Tuttavia, come tutte le diete monoalimentari, anche quella a base di sole uova è altamente sbilanciata e poco varia. Va quindi seguita per un periodo di tempo molto breve, da 3 a un massimo 7 giorni per dimagrire in poco tempo.

La dieta delle uova è indicata solo per chi deve effettivamente perdere qualche chilo di troppo e che, soprattutto, è in buona salute. Rientra nelle cosiddette diete “chetogene” che, essendo povere di carboidrati, obbligano l’organismo ad andare ad attingere dalle riserve di zucchero presenti nel fegato.

La dieta delle uova consiste nel mangiare uova sode a colazione, pranzo e cena, alternando altri cibi proteici, come carne e pesce. L’introito calorico giornaliero è di circa 800 calorie. Quali sono le regole da seguire?

Non perseguire questa dieta oltre i 7 giorni

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno

Non sostituire alcun alimento vietato né aggiungerne di altri

Pasta e pane sono aboliti

Non bere alcoolici

Concessi tè, caffè e tisane, purché non zuccherati

Non mangiare nulla fra i pasti previsti dal regime dietetico.

In linea teorica, la dieta a base di uovo può far perdere fino a 5 kg in 7 giorni e 3kg in soli 3 giorni. In ogni caso, molto poi dipende da quel che si mangia oltre alle uova che sono appunto alla base di questa dieta ipocalorica.

La dieta delle uova: dimagrire in 3 giorni

Abbiamo visto in cosa consiste la dieta delle uova e cosa mangiare per dimagrire in 3 giorni, ecco alcune idee per i parti principali della giornata.

Colazione

caffè o tè senza zucchero + 2 uova sode + 1 yogurt greco

1 tazza di latte + 2 uova sode + 2 arance

caffè o tè senza zucchero + 2 uova sode + 2 carote

1 uovo sodo + 1 pompelmo (frutto o succo)

caffè o tè senza zucchero + 2 uova sode + pane integrale tostato (1 fetta)

Pranzo

2 uova all’occhio di bue + 1 porzione di pasta + verdure miste a piacere

Bistecca alla griglia + insalata mista condita con olio e aceto di mele

Frutta a scelta fino a raggiungere la sazietà

2 uova sode + insalata mista

Pesce lesso o grigliato condito con solo limone + 1 fetta di pane integrale

Pollo arrosto senza pelle + 2 pomodori

2 uova sode o in camicia + spinaci saltati in padella

Pesce bollito + 1 uovo sodo

Cena

2 uova sode + insalata di pomodori e spinaci freschi conditi con olio e aceto di mele

Carne alla griglia + insalata

2 uova sode + 1 arancia

Pesce in scatola + insalata mista

2 uova sode + insalata di pomodoro condita con aceto di mele

Macedonia di frutta fresca di stagione fino a sazietà

Pollo arrosto senza pelle + insalata di pomodori senza olio + 1 arancia

2 uova sode + insalata mista + 1 pompelmo

Spuntini

Un frutto medio

Una manciata di frutta secca

Uno yogurt greco.