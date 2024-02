La dermatillomania fa parte dei disturbi compulsivi di comportamento, in questo caso un malessere interiore si esprime al di fuori. Vediamo cos’è nel dettaglio, come si manifesta e come smettere.

Dermatillomania: cos’è e come smettere

La dermatillomania è un disturbo compulsivo caratterizzato dall’abitudine di pizzicare e ‘tormentarsi’ continuamente la pelle, a volte in modo consapevole, altre inconscio come una sorta di tic nervoso. Quest’abitudine compulsiva può provocare delle vere e proprie lesioni ed escoriazioni cutanee che possono condurre ad un significativo disagio o ad una compromissione funzionale. Le parti che subiscono più di altre questo “trattamento” sono:

il viso;

le mani;

le braccia;

le gambe.

I principali sintomi della dermatillomania sono:

Stuzzicare la pelle in maniera ricorrente causando lesioni cutanee;

compiere ripetuti tentativi di ridurre o interrompere lo stuzzicamento della pelle;

provare un disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.

Chi ne soffre prova poi un senso di impotenza, seguito dalla rabbia del non riuscire a smettere, il senso di colpa e la vergogna di aver provocato a loro stessi le lesioni cutanee. La persona che soffre di dermatillomania cerca di placare ansia, noia o paura pizzicando la pelle, percependo così un sollievo immediato.

Questa sensazione, naturalmente, è temporanea: alla gratificazione immediata seguirà l’ansia di aver perso il controllo e si innescherà un circolo vizioso che provocherà l’azione compulsiva. La dermatillomania pare abbia due funzioni principali:

regolarizzare le emozioni;

ricompensare psichicamente chi ne soffre, innescando però proprio per questo, una dipendenza.

Cos’è la Dermatillomania: come smettere

Il disturbo da dermatillomania (dal greco dèrma – pelle, tìllo – strappare e manìa – ossessione) consiste nell’atto di pizzicare o graffiare ripetutamente la pelle fino a provocare delle lesioni ed escoriazioni. Come visto, la zona più colpita da questo problema è il viso, ma il ‘pizzicamento’ può interessare qualsiasi parte del corpo. Chi ne soffre si accanisce non solo su brufoli o croste, ma anche sulla pelle sana.

Cosa fare per smettere? Uno dei trattamenti più efficaci per la dermatillomania è la terapia cognitivo comportamentale, per porre fine alle abitudini compulsive tramite l’automonitoraggio e il controllo dello stimolo.

Ovviamente, qualora siano presenti lesioni, cicatrici o infezioni, è importante rivolgersi al dermatologo che, sulla base delle condizioni della pelle della persona, saprà suggerire la terapia più indicata.