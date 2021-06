Una pelle arrossata e sensibile può dipendere da diversi fattori, come infiammazioni del derma o sbalzi di temperatura. Ecco quindi i rimedi naturali più efficaci per trattare la pelle arrossata.

Rimedi naturali per la pelle arrossata: acqua di rose

Tra i rimedi naturali per la pelle arrossata c’è sicuramente l’acqua di rose, un prodotto rinfrescante e lenitivo, adatto anche alle pelli più sensibili.

Il prodotto può essere utilizzato in purezza come tonico, oppure si può mescolare insieme ad un cucchiaio di miele e al succo di un cetriolo. Così facendo creerete un impacco idratante, fresco e lenitivo, da lasciare in posa per almeno mezz’ora.

Rimedi naturali per la pelle arrossata: oli essenziali

Gli oli essenziali sono un ottimo rimedio naturale in caso di pelle arrossata. Per esempio, l’olio di lavanda, l’olio di gelsomino e il tea tree oil sono ottimi prodotti per le pelli più sensibili e arrossate.

Basta applicarne due o tre gocce insieme ad un olio vettore, come l’olio di mandorle, prima di andare a dormire, in modo da beneficiare di piacevoli effetti idratanti durante tutta la notte.

Rimedi naturali per la pelle arrossata: impacco freddo

La pelle arrossata può dipendere anche da scottature solari, da rosacea o da calore eccessivo. In questi casi, è utile realizzare un impacco freddo per dare sollievo immediato e placare l’eruzione cutanea.

Rimedi naturali per la pelle arrossata: aloe vera

Un ottimo rimedio naturale in caso di pelle arrossata e l’aloe vera, una pianta che lenisce la pelle, favorendone la rigenerazione. Basta applicarne un leggero strato sulle zone interessate, in modo da accelerare la guarigione.

Rimedi naturali per la pelle arrossata: fette di cetriolo

Tra i rimedi naturali per pelle arrossata vi sono anche i cetrioli, che donano un piacevole effetto rinfrescante.

È possibile utilizzare il succo dei vegetali oppure direttamente le fette, applicandole sul viso per lenire la pelle e attenuare i rossori.

Rimedi naturali per la pelle arrossata: tè verde

Infine, l’ultimo rimedio naturale per la pelle arrossata è il tè verde, che possiede proprietà antinfiammatorie ottime in caso di infiammazione della pelle. Per utilizzarlo, basta preparare un infuso e conservarlo in frigo per circa 40 minuti. Successivamente, bisogna immergere un pezzo di stoffa nel liquido e massaggiarlo delicatamente sulle zone interessate per almeno 15 minuti.