Il disturbo istrionico di personalità è un disturbo psichiatrico assimilato a quello bordeline. Ha a che fare con la sfera emotiva e può avere diversi sintomi.

Cos’è il disturbo istrionico di personalità? Sintomi, cause, cura

Il disturbo istrionico di personalità è caratterizzato dal provare emozioni esagerate associate a un intenso bisogno di essere al centro dell’attenzione. Le persone con un disturbo istrionico di personalità possono sentirsi non apprezzate, a disagio o ignorate quando non ricevono sufficienti attenzioni dagli altri. E questo può comportare diverse conseguenze piuttosto gravi. Il disturbo istrionico di personalità è presente nel 2-3% della popolazione generale.

I sintomi più comuni legati al disturbo istrionico di personalità sono: sentirsi a disagio o non apprezzati in situazioni in cui non sono al centro dell’attenzione per cui spesso si comportano in modo brillante, seduttivo e teatrale, cercando di attirare l’attenzione su di sé.

Utilizzare l’aspetto fisico per attrarre gli altri, essere molto curate, fino a essere eccessivamente vistose. Chi soffre di disturbo istrionico di personalità è particolarmente influenzabile e suggestionabile, per questo può uniformarsi all’opinione e allo stato d’animo dell’altro.

L’attenzione sull’approvazione altrui piuttosto che sui propri vissuti comporta la tendenza a considerare se stessi solo in funzione degli altri. Le persone con disturbo istrionico di personalità hanno una marcata dipendenza affettiva, ma in realtà presentando difficoltà a raggiungere una vera intimità con gli altri. Sono caratterizzati dalle cosiddette “tre P”, ovvero Precocità, Pervasività e Persistenza: i disturbi di personalità sono infatti precoci in quanto emergono solitamente nell’adolescenza o nella prima età adulta.

I disturbi della personalità sono spesso dovuti all’interazione di fattori genetici e ambientali. Le cause di tali disturbi, tra cui il disturbo istrionico di personalità andrebbero ricercate nella storia interpersonale degli individui e nelle loro relazioni primarie. Probabilmente le persone con questo disturbo potrebbero aver fatto esperienza di figure genitoriali che le hanno amate per il loro aspetto e il loro essere divertenti, non riconoscendo altre loro competenze.

Questo affetto legato a qualità estetiche ed effimere potrebbe portare alla paura di essere rifiutato e ignorato se non si svolge il ruolo di “intrattenitore affascinante”, creando vissuti abbandonici che portano a una chiusura emotiva, che allontana gli altri ma anche se stessi e i propri bisogni.

Il Disturbo istrionico di Personalità propriamente detto è un tipo di disturbo che si manifesta con emotività eccessiva e ricerca di attenzione quasi ossessiva. Ecco quali possono essere le cure più giuste.

In primis la psicoterapia è lo strumento principale per trattare il disturbo istrionico di personalità, poiché attraverso di essa la persona approfondisce gli aspetti della sua condizione e può condividere i pensieri, le emozioni e i comportamenti che provocano disagio e sofferenza. Gli approcci terapeutici più indicati sono la Schema Therapy, la Terapia Dialettico Comportamentale (DBT) e la Terapia basata sulla Mentalizzazione (MBT).