La nuova star emergente della quattordicesima stagione del fortunato reality americano Real Housewives Of New York è seguitissima sui social. L’affascinante e stilosa Brynn ha rivelato come si tiene in forma con la dieta e il digiuno a intermittenza.

La dieta di Brynn Whitfield: digiuno a intermittenza e sweetgreen

Brynn Whitfield, star dei reality in particolare divenuta famosa nello show Real Housewives of Ny, ha rivelato come si tiene così in forma con un fisico da modella, longilineo e tonico. Nonostante i suoi numerosi viaggi e impegni, la Whitfield dice di seguire sempre lo stesso regime che prevede il digiuno a intermittenza. Un digiuno particolare e modificato però dato che Brynn non ha un orario rigido in cui smette di mangiare la sera, ma inizia il digiuno entro le 21. Il giorno successivo, non consuma il suo primo pasto prima delle 14, ciò significa niente colazione per la star del reality.

Brynn opta invece per un latte di mandorle o un latte normale, ma ha provato anche il “caffè nero” ma dice che “è semplicemente disgustoso”. I tipici piani di digiuno intermittente invece non prevedono bevande oltre ad acqua, tè e caffè nero durante il periodo di digiuno. Brynn mira a mangiare la stessa quantità di grammi di proteine ​​al giorno pari al suo peso. “Mangio un sacco di proteine”, dice la stella nascente.

Ma pur tenendo presente l’obiettivo proteico, Brynn si assicura che il suo primo pasto della giornata sia super salutare e ricco di ottimi nutrienti, sempre dopo le 14. Arrivano le 14 e per la star significa quasi sempre che è ora di un’insalata di Sweetgreen. Un intruglio speciale per lei fatto metà del chipotle, più metà del caesar… in più mette lo steelhead insieme al pollo. A questo aggiungerà un po’ di riso per i carboidrati. Il suo pasto è completato da un kombucha, che Brynn dice di bere per i probiotici.

Brynn Whitfield e la sua dieta: cosa mangia la star?

La star del reality Real Housewives of New York, Brynn Whitfield ha raccontato la sua dieta per un fisico al top. Dopo aver visto in cosa consiste il suo digiuno a intermittenza, che mette in pratica spesso, Brynn ha raccontato che da vera newyorkese, ha il suo elenco di ristoranti dove mangiare la pizza. Anche le lasagne e la pasta di un ristorante italiano chiamato Sartiano’s sono in cima alla sua lista.

Nella dieta di Brynn non può mai mancare lo spuntino a tarda notte, prima di andare a dormire, il che significa che cerca di mantenere il suo appartamento rifornito di opzioni salutari come snack. Tra le sue opzioni c’è lo yogurt greco con miele Trader Joes oppure una tazza di tè Yogi. E dell’allenamento? Durante le puntate del reality si scopre che Brynn non è proprio una grande fan dell’allenamento in generale.

Ma comunque l’allenamento di forza è la scelta di Brynn per aiutarla a sentirsi più in forma. “Non sopporto il cardio. E non vedo alcun risultato”, spiega il volto tv. L’unica eccezione è passeggiare per la tutta la città di New York. Mentre di tanto in tanto segue un percorso Bootcamp molto duro e intenso per rigenerare il corpo.