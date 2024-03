Mick Jagger ha segnato la storia della musica e dello spettacolo. Founder e frontman della rockband The Rolling Stones è ad oggi considerato una delle personalità più influenti nel panorama della musica Rock. Ma come si tiene in forma a 80 anni? Ecco la sua dieta.

La dieta chetogenica di Mick Jagger

Mick Jagger icona della musica rock e dello spettacolo, 80 anni frontman e fondatore della rock band Rolling Stones, si esibisce ancora in tutto il mondo con performance da urlo. La rockstar, nata il 26 luglio del 1943, sotto il segno del Leone, non è privo della grinta di quando era giovanissimo. Cantautore, musicista e attore britannico, Mick oggi è considerato una vera leggenda del rock mondiale grazie al carisma, alla sensualità e all’estro con i quali ha sempre affrontato le proprie esibizioni. L’icona del rock nonostante la sua età fa di tutto per mantenersi attivo e brillante per le sue grandi performance sul palcoscenico, tanto da avere un personale coach e un maestro di danza.

Nel 2023, Jagger è stato onorato a Dartford con una statua. Ma ecco come si tiene in forma l’idolo rock di tutti i tempi, nel pieno della sua carriera da solista. Padre di otto figli, Jagger segue un’alimentazione che sembra vicina a quella di un campione nel mondo dello sport per tenere alte le sue performance in tour mondiali. Eppure la sua vita non è sempre stata rose e fiori, dagli eccessi della prima parte di carriera alla sostituzione della valvola cardiaca del 2019, Jagger continua a tenersi in forma e a macinare chilometri sul palco.

Si era parlato della sua dieta chetogenica in realtà Mick segue una dieta molto più sana e sostenibile. L’ex moglie Ronnie Wood, inoltre, lo aveva “convertito” ai cibi biologici. Jagger consuma tanta frutta fresca e verdura, insieme a cereali e pasta integrale, riso, legumi, pollo e pesce e bere frullati. Dopo tanti anni di eccessi, ormai da tempo Jagger beve raramente, non assume sostanze, non eccede nel cibo.

Per compensare la mancanza di vizi, adotta tecniche di rilassamento come lo yoga. Le sue 5 abitudini lo rendono energico, forte e in forma anche a 80 anni: adottare una dieta sana, svolgere esercizio fisico regolare (almeno 30 minuti al giorno), mantenere il peso corporeo nella norma, non bere troppo e non fumare.

Mick Jagger e la dieta equilibrata: cosa mangia il frontman dei Rolling Stones?

Mick Jagger icona della musica rock, fondatore e frontman della rock band più famosa al mondo The Rolling Stones agli inizi degli anni ’60, dopo il successo mondiale negli anni Duemila ha dato il via a una sua carriera da solista, oltre che come attore. 80 anni e non sentirli, è proprio il caso di Mick che si esibisce ancora in tutto il mondo con un carisma invidiabile. In realtà il frontman rock è sempre stato un fantastico del fitness e della linea infatti suo padre era un maestro del fitness.

La dieta sana, come visto, non esclude nulla ma comunque si basa su alimenti sani e biologici, non solo chetogenica, e anche su olio di fegato di merluzzo, ginseng, ginkgo biloba, sostanze che aiutano a mantenere attive le funzioni cerebrali; fa anche tanto allenamento.

Oltre agli allenamenti specifici per le sue performance sul palco, Jagger si prende cura di sé andando in bici e praticando yoga e meditazione. In particolare, predilige l’antigravity yoga, una variante che comporta lo stare sospesi nel vuoto migliorando equilibrio e flessibilità e rilassando la mente. Il frontman dei Rolling Stones è anche fan del kickboxing, che gli permette di ridurre lo stress e migliorare la postura. Ballo, pilates, corsa e palestra, tutti i giorni della settimana. “Non è sempre divertente, ma bisogna farlo”, disse in un’intervista.