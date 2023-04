Dieta da 600 calorie al giorno: il menù settimanale

La dieta da 600 calorie al giorno è un tipo di regime alimentare fortemente low-carb adatto a chi vuole dimagrire, in poco tempo. Ovviamente, come tante altre diete “restrittive” deve esser prescritta da un esperto e per poco tempo. Ecco il menù da seguire.

Dieta da 600 calorie al giorno: cosa mangiare

Quando si parla di diete ipocaloriche particolarmente ferree non si può fare a meno di citare anche la dieta Fast, integrante soltanto 600 calorie giornaliere, con l’obiettivo di perdere 10 kg in soli due mesi. Tali diete ipocaloriche si prestano soprattutto ai soggetti classificati come obesi, sotto un’attenta valutazione medica di ogni singolo caso.

La dieta Fast proviene direttamente dal Regno Unito all’interno del quale risulta aver sorpassato la dieta Dukan per adesioni al programma dimagrante. La dieta Fast si presenta come un regime ipocalorico altamente restrittivo, per lo stesso motivo perseguibile soltanto per un periodo limitato di tempo pari a due mesi per perdere 10 kg in eccesso.

La dieta Fast integra al suo interno la filosofia del digiuno a intermittenza a scopo dimagrante e purificante per l’organismo, redatta dal giornalista medico della Bbc Michael Mosley e da Mimi Spencer, giornalista del Times.

La dieta da 600 calorie al giorno prevede un’alimentazione per cinque giorni consecutivi disposta a 500 calorie giornaliere per le donne e 600 calorie giornaliere per gli uomini, favorendo una disattivazione dei meccanismi interni all’organismo in rapporto all’accumulo di grassi, bruciando le riserve energetiche in eccesso.

Le cinque giornate consecutive consentono l’assunzione di sola frutta e verdura, in alternativa di alimenti magri ipocalorici in grado di non superare le 600 calorie al giorno.

Il digiuno può avvenire all’interno dell’arco di 1 solo giorno a settimana, al fine di non compromettere la salute dell’organismo. La dieta Fast è stata sottoposta a diversi controlli medici, sotto il risultato di un indice di massa corporeo sceso nei soggetti che hanno preso parte alla sperimentazione.

Dieta da 600 calorie: menù da seguire

Ecco il menù della dieta da 500 calorie per le donne, e 600 negli uomini. Dalla prima colazione alla cena.

Prima colazione: 110 g di formaggio magro, 1 pera, 1 fico fresco.

Cena: Sashimi: 3/5 pezzi di sashimi di salmone, Wasabi, Zenzero sottaceto, 1 mandarancio.

Menù da 600 calorie. Prima colazione: 100 g di yogurt di latte scremato, 30 g di fiocchi di riso, 110 g di mirtilli freschi.

Cena: Pollo saltato in padella con verdure cotte al vapore.

All’interno del regime ipocalorico Fast si dovranno integrare 1,5-2 litri di acqua al giorno, controllando l’alimentazione nei giorni successivi al digiuno intermittente.