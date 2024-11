Dieta del Dr Longo: su cosa si basa il metodo per dimagrire

I regimi dimagranti in corso per perdere peso, ma anche per mantenersi giovani sono vari. Uno dei migliori e maggiormente seguiti, anche grazie al dottor Longo. La dieta del Dr Longo si basa su una serie di regole e di caratteristiche da seguire proprio per tornare in forma e ritardare il processo di invecchiamento. Vediamo in cosa consiste e come funziona.

Dieta del Dr Longo

Valter Longo è un nutrizionista ed esperto del settore. Proprio la sua esperienza gli ha permesso di stilare la dieta del Dottor Longo, un regime, un piano alimentare che permette non solo di dimagrire, ma anche al tempo stesso di aumentare la longevità in modo da poter invecchiare in qualità e in salute.

Ovviamente non vi è una vera e propria ricetta magica a proposito. Si sa però che una buona dieta e alimentazione sana e adeguata possono sicuramente supportare una vita lunga e maggiormente intensa. Secondo l’esperto, oggi è possibile invecchiare in modo sano conducendo uno stile di vita maggiormente salutare anche per soggetti over 70.

La dieta del Dr Longo aiuta proprio a dimagrire, quindi perdere i chili di troppo, ma anche allo stesso tempo a guadagnare in salute. Seguendo questo regime dimagrante è possibile infatti riuscire a ringiovanire di almeno 10 anni grazie a una alimentazione sana e a base vegetale, quindi di pesce da consumare almeno 4 volte a settimana.

Secondo l’opinione di questo esperto, un regime pescetariano, quindi a base di pesce evitando soprattutto quelli molto grandi come il merluzzo, il tonno oppure il salmone che contengono mercurio, permette sicuramente di ottenere importanti risultati in tal senso. Inoltre è favorevole a un digiuno da concedersi un paio di volte l’anno per uno o due giorni consecutivi.

Dieta del Dr Longo: caratteristiche

Nella dieta del Dr Longo ci sono una serie di caratteristiche e di regole che bisogna seguire proprio per cercare di condurre uno stile di vita il più sano possibile. Oltre al pesce, alimento base, non possono assolutamente mancare i vegetali soprattutto le verdure che devono essere in numero superiore rispetto alla frutta che è da limitare in quanto molto zuccherata. I legumi, insieme ai cereali, la frutta secca e l’olio sono altri elementi assolutamente da considerare e da inserire in questo regime.

Nella dieta del Dr Longo, le proteine sono assolutamente ammesse ma è bene fare attenzione alla quantità. Bisognerebbe infatti consumarne soltanto 0.8 grammi per ogni chilo di peso almeno fino all’età di 65 anni per poi aumentare il fabbisogno giornaliero.

In base a uno studio che è stato pubblicato, seguire questo regime dimagrante con gli alimenti inseriti al suo interno, permette di migliorare lo stile di vita e quindi avere una vecchiaia che sia maggiormente serena e soprattutto sana proprio grazie ai tipi di cibo da consumare. Ovviamente bisogna anche includere un po’ di moto per le ossa e per mantenersi giovani.

Dieta del Dr Longo: formula dimagrante

