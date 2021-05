Dieta di Ilary Blasi: i segreti che la rendono in forma

Ilary Blasi è tra le conduttrici più apprezzate dagli Italiani per la sua schiettezza e spontaneità, ma anche tra le più invidiate per la sua smagliante forma fisica. Nonostante abbia compiuto da poco quarant’anni e aver avuto tre gravidanze, la moglie dell’ex Capitano della Roma, Francesco Totti esibisce durante la conduzione de “L’Isola dei Famosi” un corpo da urlo. Ma come fa? Vediamo insieme quali sono i segreti che la tengono in forma.

Dieta di Ilary Blasi

Il segreto di bellezza della conduttrice Ilary Blasi è legato fortemente al suo regime alimentare studiato dal dietologo Nicola Sorrentino e che viene abbinato a tanto fitness. Il regime alimentare si chiama “Dieta Sorrentino“, derivante proprio dal Dr. Nicola Sorrentino, dietologo famoso nel suo campo, che ha ideato un regime alimentare che si basa principalmente sull’idea che la pasta non faccia davvero ingrassare.

Non stiamo parlando di una dieta squilibrata, bensì di un regime alimentare equilibrato che contiene tutti i nutrienti fondamentali per il benessere psicofisico dell’organismo. La Dieta Sorrentino è una dieta basata sull’alimentazione di carboidrati e l’inserimento di poche proteine. Quest’alimentazione richiama fortemente la Dieta Mediterranea e permette di allenarsi per 3 volte alla settimana senza forte stress per il corpo.

La dieta seguita da Ilary Blasi limita il consumo del latte e dei latticini, mentre sono ammessi il parmigiano e lo yogurt per fornire vitamina D e calcio. La qualità più importante dello yogurt è la presenza dei fermenti lattici, ovvero dei bifidobatteri e dei lattobacilli, che svolgono un’azione antinfiammatoria sistemica. Inoltre, migliora la funzionalità intestinale e stimola il sistema immunitario.

Il regime alimentare che segue Ilary Blasi si basa soprattutto su uno stile di vita regolare e sano, con un approccio metodologico giorno per giorno. Una dieta bilanciata deve essere ricca, varia e con nutrienti equilibrati che permettono di avere sempre l’energia giusta, il benessere psicofisico e la resistenza fisica. Ecco qual è il segreto della forma perfetta della conduttrice dopo tre gravidanze.

Dieta Ilary Blasi: benefici

La dieta del Dr. Sorrentino seguita da Ilary Blasi si basa su alcuni principi fondamentali:

La pasta non fa ingrassare.

Mangiare sano previene le malattie.

Troppa carne da male.

Secondo la teoria del Dr. Sorrentino non è la pasta a fare male, bensì le porzioni e il condimento. La pasta nella giusta quantità deve essere sempre presente nel nostro menù quotidiano, poichè è l’alimento che aiuta ad avere più energia. La pasta favorisce la digestione il buonumore ed è importante per i soggetti che soffrono di pressione alta. Si consiglia, poi, di bere 2 litri di acqua al giorno.

Vediamo ora quali sono gli alimenti concessi e quelli vietati nella dieta seguita da Ilary Blasi.

ALIMENTI CONCESSI: pasta, pesce, legumi, verdura e frutta fresca, acqua, cioccolato fondente.

ALIMENTI VIETATI: carne rossa, alcolici, grassi e zuccheri.

Dieta Ilary Blasi: miglior integratore

