La laurea è uno dei momenti più importanti per una persona, a qualunque età si riesca a raggiungere questo traguardo. Dopo anni di studio sopra i libri, giunge il momento di festeggiare insieme alle persone più care.

Sei stato invitato a una festa di laurea e non hai la minima idea di cosa regalare? Per non presentarti a mani vuote il giorno del grande evento, puoi prendere spunto da quest’articolo.

Prima di consigliarti qualche idea, è bene precisare che qualsiasi regalo deve essere fatto con il cuore. Non importa quanto si spende per comprare un regalo: non è la cifra che conta, ma l’attenzione e la cura nello scegliere il pensiero giusto (e non fare brutta figura).

Quali considerazioni fare prima di scegliere un regalo di laurea?

La prima cosa da prendere in considerazione è chi riceverà il regalo. A parte la classica differenza tra regalo per uomo o donna, è giusto valutare il carattere e gli interessi del festeggiato/a.

È uno sportivo? Ama viaggiare? Ascolta musica? In base a quelli che sono gli interessi del festeggiato si potrà decidere il regalo più indicato, dai classici gioielli, come quelli proposti da Nomination, agli accessori più particolari.

Stabilisci se preferisci pensare al regalo individualmente o unirti a un gruppo di amici o parenti. In quest’ultimo caso, avrete più possibilità di acquistare qualcosa di più importante o costosa.

Che legame ti unisce al festeggiato? Non potrai mai pensare allo stesso regalo che faresti al tuo fidanzato/a, così come per un amico.

Ecco, un elenco di possibili idee regalo suddivise per scelte di tipo classico, originale o divertente.

Idee regalo classiche

Orologio da polso

Un’idea intramontabile, valida per qualunque tipo di occasione, è l’orologio da polso. In commercio sono disponibili numerosi modelli differenti, così da trovare quello più adatto per l’occasione, sia per uomo che per donna.

Borsa o valigetta da lavoro

Pensa al percorso di studi che si è appena concluso e al futuro che attende il neo laureato. Potrebbe essere un’idea carina regalare una valigetta per un futuro medico o una borsa per PC portatile.

Bigiotteria e oggetti di valore

Un regalo sempre gradito è un gioiello in oro o in argento. Per una donna hai l’imbarazzo della scelta e la linea Nomination offre un ampio assortimento di accessori, come collane, bracciali e orecchini.

Idee regalo originali

Hi-Tech

Vuoi un’idea al passo con i tempi? Scegli un regalo da grande contenuto tecnologico. Un tablet o un notebook, uno smartphone di ultima generazione o le cuffie bluetooth per muoversi in libertà mentre si parla al telefono o si ascolta musica.

Buono viaggio

Abbandona l’idea della tradizionale busta con i soldi. Unisciti con altri amici per accumulare una somma di denaro, utile per prenotare un viaggio. Rivolgiti a un’agenzia di servizi che troverà la giusta soluzione per organizzare una futura vacanza.

Pacchetto wellness

Dopo tanta fatica, il festeggiato merita coccole e riposo. Regala una giornata in un centro benessere tra saune e piscine idromassaggio, per poi finire con un massaggio rilassante.

Idee regalo divertenti

Lancio col paracadute

Il festeggiato/a è un tipo che ama l’avventura? Potrebbe lanciarsi col paracadute per scaricare tutta la tensione accumulata. Sarà una vera botta di adrenalina!

Concerto o evento

Regala il biglietto per assistere al concerto del cantante preferito o il ticket d’ingresso allo stadio per guardare dal vivo la squadra del cuore.