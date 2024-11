Dieta di novembre in preparazione del Natale

Le festività natalizie sono ormai vicine. Per prepararsi nel modo migliore, è consigliabile alcuni giorni prima, seguire un regime adatto. Per questa ragione, la dieta di metà novembre permette di prepararsi a questo appuntamento senza esagerare o abbuffarsi grazie anche ad alcuni alimenti di stagione che sono tipici per essere in forma.

Dieta di metà novembre

Questo è un mese che anticipa le festività che fanno rima con abbuffate e alimenti ipercalorici. Per evitare di mettere su peso eccessivo durante i pasti del Natale, la dieta di metà novembre è un programma dimagrante utile sì a perdere peso, ma anche al tempo stesso a depurarsi in modo da arrivare preparati per la stagione delle feste.

Un mese che può essere considerato un buon punto di partenza per mettersi in pari con la forma fisica. Solitamente si tende a cominciare ad assumere maggiori calorie durante il periodo dell’8 dicembre con i vari dolci e la prima fetta di Panettone. Questo mese è l’ideale per tornare in forma e recuperare dai bagordi.

La dieta di metà novembre, se seguita nel modo giusto, permette un approccio maggiormente sostenibile ed equilibrato al proprio stile di vita con un regime adatto per l’occasione. Inoltre in questo mese è possibile approfittare di tanti ingredienti di stagione con cui preparare ottimi piatti che siano gustosi, ma anche salutari.

Seguire questo regime permette di approfittare dei prodotti freschi della stagione e del periodo senza rinunciare ai piaceri della tavola e riuscendo così a non ingrassare preparandosi al meglio per le feste e ciò che il periodo natalizio comporta per la salute e il fisico.

Dieta di metà novembre: come seguirla

Nella dieta di metà novembre non possono mancare tanti alimenti che sono sicuramente tipici e di stagione. Tra questi non bisogna dimenticare diverse verdure come cavolfiori, broccoli, zucchine e anche i cavoli che hanno tantissimi nutrienti quali vitamine, fibre e sali minerali adatti per la stagione ma anche per tornare in forma.

Si tratta di alimenti che forniscono il giusto appetito senza per questo abbuffarsi o esagerare ai pasti. Questo è poi il periodo dei ceci ma anche dei legumi come le lenticchie. Sono alimenti alquanto versatili in cucina in quanto permettono di preparare diversi piatti come le zuppe, le insalate, ma anche i vari contorni che accompagnano i piatti.

Nella dieta di metà novembre non dovrebbero poi mancare il riso integrale oppure cereali quali la quinoa che va benissimo per essere inserita in zuppe o vellutate. Questa è anche l’occasione per cercare di ridurre le porzioni a tavola considerando che, in prossimità del Natale, si tende ad aumentare i pasti. Fondamentale poi una buona dose di attività fisica. Una passeggiata può sicuramente aiutare a ritemprarsi e riuscire a dimagrire permettendo così di eliminare i cibi ingeriti.

Dieta di metà novembre: formula dimagrante

Per evitare di sgarrare troppo e prepararsi al meglio, alla dieta di metà novembre si consiglia di aggiungere un buon integratore che fornisca i risultati adatti. Una formula dimagrante quale Spirulina Ultra è raccomandata anche perché gli stessi nutrizionisti la ritengono adatta ai fini della perdita di peso.

Un supporto naturale che si vende in compresse da assumere fino a due al giorno poco prima dei pasti. Seguire questa posologia permette infatti di bruciare le calorie con un introito calorico inferiore, di attivare il metabolismo in modo che sia più veloce e anche di ridurre il peso in eccesso in quanto si ha un maggiore controllo dell’appetito.

Una formula dimagrante senza controindicazioni o effetti collaterali a base di componenti naturali che forniscono il giusto supporto e risultati. Infatti si basa sui seguenti componenti:

l’alga spirulina, di colore verde che combatte le adiposità presenti soprattutto nei punti critici impedendo che possano depositarsi

la gymnema che contribuisce a un rapido processo metabolico dei lipidi e dei carboidrati riuscendo così a controllare la fame per un maggiore effetto saziante

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Il consumatore interessato all’acquisto deve collegarsi al sito ufficiale del prodotto inserendo i dati personali nel modulo presente in fondo alla pagina. In questo modo si approfitta della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 da pagare direttamente in contanti, con Paypal o tramite carta di credito.