Dieta lampo prima di Natale: come restare in forma durante le feste

Una dieta lampo prima di Natale è necessaria per restare in forma durante le feste e gustare le prelibatezze sulle nostre tavole nei giorni che ci prepariamo a vivere, in compagnia di amici e famigliari. Scopriamo insieme come fare nei paragrafi che seguono.

Dieta lampo prima di Natale

La maggior parte delle persone crede che seguire una dieta lampo prima di Natale sia impossibile, in parte perché già nei giorni che precedono il Natale le nostre tavole abbondano di cibo calorico e gustoso, in parte perché temono che una dieta precedente la festa non riesca, in realtà, ad impedire al nostro peso di lievitare.

Avere costanza e disciplina, rispettare le regole autoimposte e adottare qualche accorgimento, tuttavia, sono aspetti fondamentali, che giocheranno a nostro favore per riuscire nello scopo.

Dieta lampo prima di Natale: consigli

Seguire una dieta lampo prima di Natale vuol dire iniziare a seguire un regime alimentare rigoroso già da adesso, che si concentra sia sulla quantità che sulla qualità degli alimenti, in modo da perdere dai 2 ai 5 kg e mangiare con serenità, senza alcun senso di colpa, le prelibatezze che vedremo sulle nostre tavole nei giorni di festa che ci prepariamo a vivere, in compagnia di amici e famigliari.

L’ideale è seguire un’alimentazione detox, grazie alla quale depurare e purificare il nostro organismo, affinché perdere quei liquidi in eccesso e, allo stesso tempo, mantenere idratato l’organismo. Il giusto livello di idratazione, tra le altre cose, ci permetterà di essere più concentrati e, persino, avere una pelle più bella e più sana.

In questi giorni che precedono il Natale, dunque, il nostro consiglio è quello di limitare l’assunzione dei carboidrati, a favore dei carboidrati complessi, più ricchi di fibre, in modo da sentirsi più sazi e più a lungo. I carboidrati semplici, infatti, oltre ad avere un indice glicemico medio-alto, vengono assorbiti dal nostro organismo molto più velocemente. Il risultato è quel buco nello stomaco che si avverte fuori dai pasti e che ci spinge a mangiare e, soprattutto, a mangiare male, nel tentativo di compensare per quel vuoto che si avverte.

Consumate con regolarità cibi ricchi di fibre, per lo stesso motivo menzionato sopra, e, se proprio non potete fare a meno dei carboidrati semplici, consumate prima un bel piatto di verdura, lessa o cotta al vapore, o insalata cruda, per le fibre che questi alimenti contengono.

Bevete almeno due litri di acqua al giorno, ma limitate il consumo degli alcolici. Sbarazzatevi del cibo spazzatura che avete nelle dispense e, durante, la pausa, mangiate un frutto, preferibilmente con buccia, o della frutta secca.

Non dimenticate di svolgere regolare attività fisica.

Dieta lampo prima di Natale: miglior integratore

