Zanzare: come riconoscere le varie specie

Alcuni insetti sono particolarmente noiosi e fastidiosi. Saperli riconoscere è utile anche per evitare problematiche e conseguenze maggiormente serie. Gli insetti quali le zanzare si distinguono per diverse specie e tipologie come mostriamo nei paragrafi a seguire in modo da saperle individuare e proteggersi.

Zanzare

Le zanzare sono, tra gli insetti, maggiormente fastidiosi e noiosi tra le specie che esistono in natura. Il caldo e le temperature elevate di questa estate hanno portato ad un aumento considerevole di questa specie che è presente ovunque sia dentro che fuori casa per cui è bene correre ai ripari.

Sono insetti che entrano in casa dalle finestre o dalle porte che si lasciano ancora aperte, quindi ne approfittano. Inoltre, le ciotole degli animali domestici insieme alla loro pappa e acqua contribuiscono a una invasione di questo insetto ormai presente sempre più in estate.

Fino a settembre, le zanzare possono essere ancora fonte di pericolo e di fastidio. Intorno alle 17 o alle 18 cominciano a farsi sentire e a pungere determinati soggetti invece di altri. Tendono a colpire alcuni soggetti proprio perché maggiormente attratti a causa di una serie di fattori che costituiscono la loro fonte attrattiva.

Zanzare: le specie

Alcune tipologie di zanzare non sono da considerarsi soltanto un fastidio, ma anche fonte di pericolo dal momento che possono causare fastidi alla salute umana. Una delle più pericolose è la zanzara della febbre gialla, portatrice di malattie come la dengue e la febbre gialla, appunto, da cui prende il nome.

Questa zanzara comporta, non solo la febbre gialla, ma anche sintomi come dolore alle articolazioni, emorragie e shock e può essere fatale per determinati soggetti. La specie di zanzara tigre è un’altra tipologia molto dannosa che comporta delle complicazioni alquanto gravi, sempre in alcuni soggetti.

Le zanzare comuni poi sono maggiormente presenti rispetto alle specie menzionate in quanto sono ovunque in estate. Fare attenzione alle punture è uno dei primi passi da fare per proteggersi nel modo migliore possibile.

I repellenti naturali, ma anche i rimedi casalinghi o fai da te, insieme alla giusta protezione e a indumenti adatti e specifici possono sicuramente aiutare a proteggere dalle zanzare. L’uso poi di zanzariere comporta di allontanarle e di impedire che possano entrare nelle case andando a pungere e mordere.

