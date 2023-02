Dieta di Shakira: i segreti della sua forma a 44 anni

Mantenersi in forma arrivati all’età dei 44 anni non è mai facile per nessuno. Ne sa qualcosa la cantante e artista colombiana Shakira che riesce a essere in splendida forma, tutto grazie a u allenamento e una dieta che segue in modo costante. Nei seguenti paragrafi, vediamo quale è la dieta di Shakira e cosa mangia.

Dieta di Shakira

La nota artista di origine colombiana riesce a mantenersi in forma e ad avere uno stato di forma strepitoso nonostante i suoi 44 anni. Il merito è sicuramente dovuto alla dieta che Shakira segue e le permette di mantenere il suo peso costante nel tempo. Sfogliando il suo account Instagram, si ci rende conto della sua forma perfetta.

Oltre all’alimentazione che cura in maniera attenta, la dieta di Shakira si basa anche su un allenamento adeguato che comprende tantissima danza, che è parte integrante dei suoi esercizi. Infatti, pratica la danza del ventre, ma anche la zumba e altri tipi di balli più moderni che l’aiutanoa essere così in forma.

Oltre alla danza che pratica in ogni sua forma, si mantiene in forma anche grazie a un programma di allenamento creato per lei dalla sua personal trainer, Anna Kaiser con cui inizia una serie di esercizi della durata di 90 minuti circa da svolgere ogni mattina. Sono esercizi cardio, ma anche specifici per la zona dell’addome.

Nella dieta di Shakira, insieme a una buona alimentazione, vi è anche spazio per una pratica come lo yoga che rilassa e scioglie i muscoli. Si definisce poi una grande sportiva al punto che pratica qualsiasi genere di sport: dal basket al tennis arrivando allo skate, ecc.

Dieta di Shakira: cosa mangia

Il suo regime dimagrante si basa su una alimentazione molto corretta e ben equilibrata dove ogni tanto sono ammessi dei peccati di gola che la cantante si concede, come le braciole di maiale che ama molto. In linea di massima, la dieta di Shakira è un regime dove ha eliminato ogni sorta di latticini e zuccheri, in cui fa anche attenzione a consumare determinati cibi.

Non manca poi un bicchiere di vino che si concede di tanto in tanto da consumare insieme ai pasti principali, ma sempre ovviamente senza esagerare. Gli spuntini sono un altro pasto a cui l’artista non rinuncia e sia per quello di metà mattina che del pomeriggio, consuma prodotti e alimenti green, come vegetali, zuppe e frutta che ama molto.

Predilige ai fritti cotture maggiormente salutari e leggere che l’aiutano a mantenersi in splendida forma. Non salta nessun pasto e nella sua dieta consuma tutti e cinque i pasti: dalla colazione al pranzo sino alla cena passando per gli spuntini a base di proteine magre e cereali integrali perché ricchi di fibre.

Qui un menù tipico della dieta di Shakira che comprende:

Colazione: uova o avocado accompagnati da un frullato

Spuntino: cereali integrali e frutta

Pranzo: pesce e verdure fresche oppure insalata

Spuntino pomeridiano: una zuppa o cetrioli con olio e limone

Cena: pesce e verdure.

Dieta di Shakira: integratore

Per riuscire a mantenersi in forma come l’artista di origine colombiana, alla dieta di Shakira si consiglia di abbinare un piccolo aiuto che possa eliminare i chili in eccesso rapidamente. Un integratore come Spirulina Ultra è la formula vincente anche perché di origine italiana e prodotto da un team di esperti e professionisti a base di ingredienti naturali.

In vendita in compresse, aiuta a dimagrire senza sforzi o rinunce. Una formula che permette di eliminare le calorie e i grassi in eccesso aiutando così a smaltirli rapidamente, stimola il metabolismo in modo da dimagrire in tempi possibili. Regola il senso di fame favorendo anche una azione depurante e detox.

Un integratore che funziona molto bene soprattutto grazie ai due elementi naturali che sono al suo interno e che risultano privi di qualsiasi sostanza dannosa e nociva. Tra questi principi attivi naturali vi è l’alga spirulina, considerata un vero e proprio super food perché arresta le cellule di adipe e la gymnema che riduce l’assorbimento degli zuccheri, dona sazietà e stimola il metabolismo lipidico e dei carboidrati.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Si assumono 1 o 2 compresse prima dei pasti in modo da sedersi a tavola con meno appetito evitando di superare la posologia consigliata.

Per acquistare Spirulina Ultra che non si trova nei negozi o Internet, il consumatore deve collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati per essere poi contattato da un consulente per la conferma dell’ordine approfittando della promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con la consegna di questo integratore in pochi giorni a casa con pagamento accessibile tramite Paypal, carta di credito e anche contanti al corriere con la merce.