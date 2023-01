Dieta di Shakira: i segreti della sua forma fisica

La dieta di Shakira non prevede rinunce, ma molta attenzione a quello che si mangia. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i segreti della perfetta forma fisica della nota artista colombiana.

Dieta di Shakira

Negli ultimi mesi si sente parlare molto di Shakira e la tormentata fine della sua relazione con Gerard Piqué, dal quale la cantante colombiana ha avuto due figli, Sasha e Milan. Una fine tormentata che ha avuto il suo culmine con il brano “Music Sessions #53” e che l’artista sudamericana ha scritto e cantato in spagnolo, sulle note musicali di Bizarrap.

La canzone è una sorta di “revenge song”, come spiegato da alcuni, proprio per i riferimenti evidenti che la cantante fa nei confronti del suo famoso ex, oggi impegnato nella relazione con la modella, Clara Chia Marti, di 24 anni.

Nel testo, la cantante, definendosi una Ferrari, fa notare a Piqué di aver preferito una comunissima utilitaria o di aver scambiato un Rolex con un Casio e che se credeva di averla ferita, al contrario, l’ha resa più forte perché le donne, al giorno d’oggi, non piangono, ma fatturano, al punto che lui ha preferito una donna del suo stesso livello, poiché lei è persino migliore di due ventiduenni.

Dieta di Shakira: cosa mangia

Se la vita sentimentale di Shakira è sotto ai riflettori da alcuni mesi, la sua perfetta forma fisica è nel mirino di tutti da tempi lontani. Cosa mangia Shakira per essere così bella e in forma a 45 anni?

Shakira ha sempre amato mantenersi in forma e lo fa sia con l’esercizio fisico che con la dieta. Per quanto riguarda l’esercizio fisico, Shakira si dedica alla danza del ventre, alla zumba e alla danza moderna. Tuttavia, l’artista preferisce anche un regolare esercizio fisico, con sessioni dedicate alla cardio, all’allenamento intervallato ad alta intensità, allo yoga, per sciogliere e rilassare i muscoli ed esercizi mirati all’addome.

Nella quotidianità di Shakira, poi, non manca il tempo da dedicare allo sport. Shakira ama il basket, la corsa, il tennis, lo skate e le passeggiate.

La dieta di Shakira non prevede rinunce particolari, se non quella a zuccheri e latticini, ma molta attenzione a quello che si mangia. L’artista colombiana ha affermato di non rinunciare ad un bicchiere di vino, di tanto in tanto, e a qualche bistecca di maiale. Gli spuntini non mancano mai. In questo caso, però, Shakira non rinuncia alla frutta o alle zuppe vegetali e, a volte, anche al cioccolato. Inoltre, beve acqua regolarmente, non salta mai i pasti, ama le proteine, il pesce in particolare, e i cereali integrali.

