Donald Trump, politico, imprenditore, 45esimo Presidente degli Stati Uniti dal 2017 al 2021, oggi ha 77 anni e segue una dieta “non dieta”. Ecco cosa mangia il celebre politico americano.

La dieta di Donald Trump

Donald Trump celebre politico e imprenditore americano, 45º presidente degli Stati Uniti d’America dal 2017 al 2021, prima di Joe Biden attuale presidente USA, secondo un sondaggio se alle prossime presidenziali di novembre si sfidassero Donald Trump e Joe Biden il 48% degli americani voterebbe per il tycoon. Il suo patrimonio stimato ammonterebbe attorno ai 2,5 miliardi di dollari nel 2023. Ma ripercorriamo brevemente la carriera politica, e non solo, di Trump, il “tycoon”.

Famoso per essere un imprenditore di successo e anche personaggio televisivo, Trump ha poi sorpreso tutti con la decisione di candidarsi alla presidenza del suo Paese nel 2017 anche con non pochi malumori all’interno del suo stesso partito, quello repubblicano. Figlio di un facoltoso immobiliarista, Fred Trump, l’ex presidente ha seguito le orme paterne fino a diventare socio e poi, dopo la laurea in economia, amministratore della Elizabeth Trump & Son da Donald Trump ribattezzata Trump Organization.

Il modello di business da lui impostato si è basato sulla costruzione di torri per uffici, celebre fra le altre la Trump Tower, campi da golf e hotel. Famoso per uno stile di vita spesso al di sopra delle righe è divenuto negli anni un personaggio cinematografico e televisivo, clamoroso il successo di The Apprentice, da lui stesso prodotto e condotto dal 2004 al 2015. E’ stato sposato tre volte e ha cinque figli, da diverse mogli appunto. Attualmente sposato dal 2005 con Melania Knauss Trump, ex modella slovena.

L’approccio alla politica da parte del tycoon risale al 2000 quando partecipò alle primarie del Partito Riformista per le elezioni presidenziali. Aderì quindi al Partito Democratico per poi passare al Partito Repubblicano, nel quale vinse le primarie del 2016 per le successive elezioni presidenziali, vinte, nello stesso anno.

Campagna elettorale e prime dichiarazioni impostate su posizioni conservatrici con richiami in favore del libero utilizzo delle armi, restrizioni sulla gestione dell’immigrazione e, almeno a parole, totale revisione della riforma sanitaria impostata da Barack Obama, suo predecessore alla Casa Bianca e dove Trump si è insediato il 20 gennaio 2017.

Durante il suo mandato, Trump è stato sottoposto a due richieste di impeachment: una nel 2019-2020; l’altra nel 2021. Oggi a 77 anni, attivo sempre in politica e nel mondo imprenditoriale, uno degli uomini più ricchi al mondo non si tiene perfettamente in forma nonostante debba seguire il passo di sua moglie Melania, giovane e in forma. Ecco cosa mangia di solito il tycoon.

Trump ha affermato che vivrebbe fino a 200 anni se non mangiasse così tanto cibo spazzatura. Durante un evento elettorale nel New Hampshire il 77enne ha ricordato i commenti del suo ex medico della Casa Bianca, Ronny Jackson che in precedenza aveva affermato che “vivrebbe per 200 anni” se non avesse mangiato così tanto cibo spazzatura.

Tuttavia, Trump, che si dice abbia un debole per la Diet Coke, si è dichiarato in buona salute, dicendo ai sostenitori che si sente 35enne e aggiungendo che si sente “cognitivamente” 20 anni più giovane. Tuttavia l’ex presidente americano ha perso circa 13kg negli ultimi mesi, stando lontano dal buffet e non mangiando più gelato e torta al cioccolato con sopra due palline di gelato alla vaniglia. Si dice che il merito sia dell’ex first lady Melania Trump.

Donald Trump e la dieta dell’ex Presidente degli Stati Uniti

Donald Trump, ex 45° Presidente degli Stati Uniti, è noto come imprenditore di successo in campo di costruzioni e anche come personaggio tv e del cinema, prima della sua carriera politica. Esaminato in ogni aspetto della sua vita, Trump non tiene molto alla sua forma fisica in quanto fino a pochi mesi fa pesava circa 108 kg per circa 1,90kg. Ecco la dieta tipica del tycoon, partiamo dalla colazione.

Quando interrompe il digiuno intermittente al mattino, Trump mangia uova e pancetta, cereali o un McMuffin di McDonald’s. Non beve caffè né tè. La sua dieta ricca di proteine ​​può esercitare ulteriore pressione sui suoi organi se non beve abbastanza acqua, dicono gli esperti. Secondo quanto riferito, Trump non è un fan del mangiare molto durante il giorno. Le sue abitudini alimentari sono rivelate nel libro Let Trump Be Trump , scritto dall’ex direttore della campagna Corey Lewandowski, dove afferma che “il presidente di solito starebbe dalle 14 alle 16 ore senza mangiare”.

Lui però è un fan del polpettone. Nel 2005, lui e Melania Trump sono apparsi su una tv locale dove hanno preparato un panino con polpettone, che secondo Trump era il suo tipo preferito. Di solito invece per cena l’ex presidente mangia fuori nei fast food. È un grande fan di McDonald’s, Burger King e KFC, ma non solo per la bontà e l’affidabilità ma anche per la sicurezza degli alimenti.

Il suo ordine preferito è una cena completa da McDonald’s con due Big Mac, due panini Filet-O-Fish e un piccolo frullato al cioccolato, per un totale di 2.430 calorie. Trump è anche un fan della pizza, anche se non gli piace mangiare la crosta, mentre quando mangia a casa si gode una buona bistecca, cucinata ben cotta e servita con ketchup. Infine come bibite l’ex presidente adora la Diet Coke e, secondo quanto riferito, ne beve fino a 12 lattine al giorno.