La dieta ideata dal Dottor Migliaccio, anche conosciuta come dieta dei tre giorni, ha l’obiettivo di far perdere peso in soli 3 giorni appunto. Ecco svelato cosa mangiare per perdere 2 kg in 3 giorni.

La dieta del Dottor Migliaccio: come perdere 2 kg in 3 giorni

La dieta del Dottor Migliaccio, il compianto nutrizionista scomparso all’improvviso a metà gennaio del 2020, ha lasciato in eredità tanti consigli alimentari su come perdere peso in eccesso. In particolare il regime alimentare che porta il suo nome si propone, di perdere 2 kg in soli 3 giorni.

Ed è possibile reiterarlo anche una volta ogni uno, due mesi e così via. Il contenuto di calorie generale è ipocalorico, proprio per questo motivo dura solo tre giorni. La “dieta 3 giorni” del dottor Migliaccio è un regime molto semplice, ipocalorico (da 1000 calorie circa) che ci permette di sbarazzarci in fretta di 1 o 2kg. Ideata dal compianto dottor Migliaccio, promulgatore della dieta mediterranea, questa dieta è perfetta se abbiamo mangiato troppo.

Pensata come dieta da fare anche ogni due o tre mesi, di modo da ribilanciare i periodi di eccesso, questa dieta ha una fase d’urto di 24 ore per dare una scossa al metabolismo e due giorni di ipocalorica. Ecco cosa mangiare in 3 giorni.

Primo giorno della dieta 3 giorni, fase d’urto.

Colazione. 100 ml di latte parzialmente scremato e un frutto medio a scelta (max 150 gr), caffè o tè a piacere;

(in alternativa al latte può andare bene 100 gr di yogurt greco o normale bianco e scremato).

Snack. Una spremuta d’arancia o un ghiacciolo alla frutta.

Pranzo. Una macedonia di frutta (300 gr circa, senza zucchero).

Snack. Una spremuta d’arancia o un ghiacciolo alla frutta.

Cena. Tagliata di frutta mista (a volontà).

Secondo giorno della dieta 3 giorni, ipocalorica.

Colazione. 100 ml di latte parzialm. scremato + una fetta biscottata con un velo di marmellata, caffè o tè

Pranzo.150 gr pesce fresco grigliato con verdura a volontà (a foglia verde) + 40 gr di pane integrale. Chi è fuori casa può mangiare una insalata mista con tonno o salmone o gamberetti + il pane.

Cena. 80 gr di tonno sottolio ben sgocciolato o normale + verdura cruda a piacere nella quantità + pane integrale 80 gr.

Terzo giorno della dieta 3 giorni, ipocalorica:

Colazione: come il secondo giorno

Pranzo: come il secondo giorno

Cena: 130 gr di carne, una porzione di verdura cotta + una porzione di verdura cruda, pane integrale 40 gr.

La dieta del Dottor Migliaccio, nota anche come dieta del gelato, è un regime alimentare che prevede l’inclusione di uno o due gelati come pasto principale o spuntino, permettendo di perdere peso. Questa dieta ipocalorica, ideata dal famoso nutrizionista Pietro Migliaccio, consente di non rinunciare al proprio gusto per il gelato durante l’estate limitando le calorie a 1100-1200 al giorno.

Il menù della dieta Migliaccio punta su un maggiore consumo di acqua, fruttosio e fibre, favorendo l’assunzione di frutta e gelato.