Dieta e running: come dimagrire correndo

Dieta e running sono due aspetti essenziali di uno stile di vita sano. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come restare in forma e in salute attraverso l’alimentazione corretta e la corsa regolare.

Dieta e running

Dieta e running sono da sempre un connubio perfetto, parte integrante di uno stile di vita che dovrebbe caratterizzare la quotidianità di ogni persona, allo scopo di tutelare la propria salute e preservare una forma fisica perfetta. Raggiungere tale obiettivo vuol dire stare e sentirsi bene con se stessi, ma anche con gli altri.

La dieta può spaventare una persona, soprattutto se questa associa alla dieta la privazione. In verità, privarsi degli alimenti che più si amano e fanno stare bene non porta mai a dei risultati. Tuttavia, se si mangia bene e si mangia bene regolarmente, concedersi una tentazione, una sola volta alla settimana, è salutare in ogni caso. Questa concessione, infatti, mantiene alta l’attenzione e l’energia per continuare nel percorso intrapreso e raggiungere ottimi risultati.

Al pari della dieta, anche la corsa non è vista di buon occhio, soprattutto dalle persone meno sportive. In realtà, quando si corre non bisogna stancarsi e neppure percorrere lunghe distanze perché non bastano che alcuni accorgimenti per ottenere grandi risultati.

Dieta e running: consigli

La primavera è la stagione migliore in cui iniziare una dieta sana e disintossicante per la varietà di alimenti freschi e genuini che essa offre. Tuttavia, una sana e corretta alimentazione, da sola, non può bastare per perdere peso e restare in forma. L’allenamento fisico regolare, infatti, associato alla dieta, può fare la differenza. La corsa è una forma di allenamento fisico che porta ad ottimi risultati, sia nel breve che nel lungo periodo di tempo.

Quando si inizia a correre si inizia a bruciare un certo numero di calorie. Il consumo maggiore di calorie porta ad una perdita di peso non indifferente. Tuttavia, dopo un certo periodo di tempo, occorre qualche modifica. Poniamo, ad esempio, di correre sempre con lo stesso passo, la stessa distanza e gli stessi giorni della settimana. Se inizialmente questa routine ha portato a dei risultati, arrivati a questo punto, non si vedono nuovi risultati. In sostanza, il peso si stabilizza. Si continua a bruciare calorie, ovviamente, ma il peso rimane invariato. Se si ha bisogno di continuare a perdere peso, allora, occorre un cambiamento e si può provare a percorrere una distanza più lunga e correre su percorsi più collinari e meno piani.

