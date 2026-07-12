Dieta in menopausa: consigli pratici per proteggere ossa e cuore

La menopausa rappresenta una fase cruciale nella vita di ogni donna, caratterizzata da profondi cambiamenti ormonali che possono influenzare significativamente la salute. Tra i principali effetti collaterali si annoverano l’aumento del rischio cardiovascolare, la riduzione della densità ossea e le famose vampate di calore. Tuttavia, con le giuste scelte alimentari, è possibile mitigare questi sintomi e mantenere un buono stato di salute.

In questo articolo esploreremo come costruire un piano alimentare realistico, focalizzandoci sugli alimenti da preferire, quelli da limitare e quando potrebbe essere necessario un supporto personalizzato.

L’importanza di una dieta equilibrata in menopausa

I cambiamenti ormonali tipici della menopausa accelerano il riassorbimento osseo rispetto alla formazione, aumentando il rischio di fragilità ossea nel tempo. Inoltre, questo periodo coincide spesso con un aumento dei fattori di rischio metabolici, come pressione alta, glicemia alterata e dislipidemia. La European Menopause and Andropause Society (EMAS) sottolinea come un’aderenza elevata alla dieta mediterranea possa contribuire alla riduzione del rischio cardiovascolare e al mantenimento della salute ossea.

Obiettivi di una dieta per la menopausa

Una dieta corretta in menopausa non si limita a una lista di divieti. Al contrario, mira a garantire nutrienti essenziali per la salute ossea, ridurre il consumo di alimenti ad alto contenuto calorico e sostenere il cuore e il metabolismo. Ecco alcuni obiettivi chiave:

Garantire un adeguato apporto di calcio e vitamina D per il mantenimento della salute ossea

e per il mantenimento della salute ossea Ridurre il consumo di alimenti ultra-processati che favoriscono l’aumento di peso

Sostenere cuore e metabolismo attraverso l’assunzione di fibra, grassi insaturi e una riduzione di sale e zuccheri

Nutrienti essenziali in menopausa

Per affrontare al meglio i cambiamenti legati alla menopausa, alcuni nutrienti sono particolarmente importanti. Secondo i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) le donne tra i 18 e i 64 anni dovrebbero assumere:

Calcio 950 mg/die (1.100 mg/die oltre i 65 anni)

950 mg/die (1.100 mg/die oltre i 65 anni) Vitamina D 15 μg/die tra i 18 e i 64 anni, 15/20 μg/die oltre i 65 anni

15 μg/die tra i 18 e i 64 anni, 15/20 μg/die oltre i 65 anni Proteine 0,9 g/Kg per adulti tra i 18 e i 64 anni, 1,1 g/Kg oltre i 65 anni

Questi valori servono come guida per orientare le scelte alimentari e devono essere personalizzati in base alle esigenze individuali.

La dieta mediterranea in menopausa

Secondo l’EMAS, un’aderenza elevata alla dieta mediterranea nel lungo periodo può contribuire alla riduzione del rischio cardiovascolare, al mantenimento della salute ossea e alla riduzione della mortalità per tutte le cause. Nel breve periodo, può migliorare i sintomi legati alla menopausa e alcuni fattori di rischio cardiovascolare e metabolico.

In pratica, la dieta mediterranea si basa su un consumo prevalente di frutta e verdura, legumi, cereali integrali, olio d’oliva, pesce e frutta secca. Questo pattern alimentare stabile e vario è fondamentale per affrontare al meglio la menopausa.

Il ‘piatto menopausa’: una checklist quotidiana

Per comporre piatti completi e bilanciati, ecco una checklist pratica da seguire ogni giorno:

Piatto completo (pranzo/cena)

½ piatto di verdure (crude/cotte) per garantire fibra e sazietà

¼ piatto di proteine: legumi, pesce, uova, latticini, carni magre o alternative vegetali

¼ piatto di carboidrati complessi: cereali integrali o patate in porzione coerente

Grassi buoni: olio EVO o frutta secca (con moderazione)

Un frutto per vitamine, sali minerali e acqua

Check ossa quotidiano

Punta a inserire 2–3 porzioni di fonti di calcio, come latte, yogurt, formaggi in porzioni adeguate, oppure alternative fortificate come bevande vegetali. Ricorda che il fabbisogno di calcio dipende da età e sesso.

Check cuore 5 giorni su 7

Legumi almeno 2–4 volte a settimana

Pesce almeno 2 volte a settimana

Riduzione di snack ultra-processati, bevande zuccherate e alcolici

Cosa mangiare in pratica: 10 scelte ad alta resa

Yogurt naturale o kefir con frutta fresca o secca

Legumi (ceci, lenticchie, fagioli) in zuppe o insalate

Verdure crucifere e a foglia verde per il calcio

Pesce azzurro per grassi buoni e calcio

Cereali integrali (pane, pasta, riso integrali)

Olio extravergine d’oliva come condimento principale

Acqua come bevanda principale

Spezie ed erbe aromatiche per insaporire e ridurre il sale

Porzioni misurate di formaggi per il calcio, ma con moderazione

Cosa limitare senza demonizzare

Alcol può peggiorare sonno e vampate

può peggiorare sonno e vampate Ultra-processati aumentano calorie senza sazietà

aumentano calorie senza sazietà Zuccheri liquidi favoriscono surplus calorico e impatto negativo sulla glicemia

favoriscono surplus calorico e impatto negativo sulla glicemia Sale utile ridurlo per la salute ossea e la pressione

La logica è: meno calorie invisibili, più cibo che sazia.

Integratori: quando hanno senso?

Gli integratori non devono essere assunti in maniera automatica, ma solo in caso di accertata carenza. Una dieta sana ed equilibrata aiuta ad assumere tutti i nutrienti necessari. In caso di accertata necessità, la supplementazione andrebbe personalizzata in base allo stile di vita, dieta ed esami del sangue.

Regola pratica: prima seguire una corretta alimentazione, poi (se serve) integrazione mirata concordata con il medico o lo specialista.

Quando è utile farsi seguire da un professionista della nutrizione?

Conviene valutare una visita con un nutrizionista se:

Hai familiarità per patologie cardiovascolari o metaboliche

Hai valori alterati di colesterolo, glicemia o pressione

Hai osteopenia o osteoporosi

Hai disturbi intestinali come gonfiore o alvo irregolare

Hai terapie in corso e vuoi evitare fai-da-te con integratori

Indicazioni pratiche finali

Scegli un pattern alimentare sostenibile come la dieta mediterranea, adeguato nel peri/post-menopausa. Assicurati i tre pilastri: calcio, vitamina D e proteine. Se hai comorbidità cardiovascolari/metaboliche o fragilità ossea, personalizza il tuo piano alimentare con una valutazione clinica.