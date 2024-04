Jack Osbourne, conosciuto per la serie-reality The Osbournes, andata in onda su MTV dal 2002 al 2005, è figlio di Ozzy e Sharon Osbourne. Negli ultimi tempi è molto dimagrito, ecco la sua dieta.

La dieta di Jack Osbourne

Jack Osbourne personaggio tv britannico, è conosciuto per il reality The Osbournes, andato in onda su MTV dal 2002 al 2005, e perché è figlio del cantautore Ozzy frontman dei Black Sabbath e della produttrice discografica Sharon Osbourne. Apparso nel film Austin Powers in Goldmember, Jack ha proseguito la carriera televisiva come reporter di viaggi e fitness di diversi programmi tv. Oltre dieci anni fa gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla, e nello stesso anno ha sposato Lisa Stelly, da cui si è separato nel maggio del 2018 e da cui ha avuto tre figlie.

Osbourne nel 2021 si è fidanzato con Aree Gearhart (stilista di moda), che ha poi sposato e da cui ha avuto la sua quarta figlia. All’età di 38 anni il figlio di Ozzy Osbourne, che soffre di sclerosi multipla, malattia autoimmune che colpisce il sistema nervoso, con sintomi che vanno dal dolore, intorpidimento e difficoltà a camminare, ha dovuto cambiare stile di vita. In primis il personaggio tv ha dovuto seguire un’alimentazione molto più controllata e attenta per raggiungere il peso forma.

Jack ha parlato della sua controversa decisione di curare la sua sclerosi multipla con la dieta paleo. La star del reality ha scelto di non arrendersi e di conoscere la malattia, il trattamento per la Sclerosi multipla prevedeva la scelta di un trattamento alternativo, la dieta Paleo. Discutendo con il dottor Oz della sua scelta di adottare una dieta paleo e altre terapie alternative, Jack ha detto: “La dieta è una cosa importante. Sono fermamente convinto che tu sia ciò che mangi”. Nella sua alimentazione Jack beve molto succo e cerca di seguire la paleo, ed eliminare gli alimenti che causano infiammazione. Latticini, glutine, cereali. Con questa dieta ha perso più di 70 kg, avendo sempre un atteggiamento positivo.

Jack Osbourne e la dieta: cosa mangia il personaggio tv?

Jack Osbourne, figlio della star del rock metal Ozzy frontman dei Black Sabbath e di Sharon Osbourne, ha scoperto di soffrire di sclerosi multipla nel 2012, quando è nata la sua terza figlia. Noto per aver partecipato a diversi reality, la star televisiva britannica, 38 anni, ha adottato la dieta Paleo per contribuire ad eliminare l’infiammazione, che secondo lui è la causa della SM.

Jack Osbourne infatti è convinto che l’infiammazione è la radice di molte condizioni neurologiche, che possono essere ridotte eliminando i carboidrati dalla propria dieta. La star del reality sembrava irriconoscibile a causa della sua perdita di peso, apparso qualche mese fa sul red carpet. Ma ciò che Jack ha chiarito è che avere un atteggiamento positivo fa la differenza sia per la sua salute fisica che in quella emotiva. Dice che il sostegno della sua famiglia, come quello di sua madre Sharon, lo ha aiutato ad avere la forza di cui ha bisogno per combattere la malattia.