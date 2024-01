Jodie Foster, una delle attrici di Hollywood più amate e premiate di sempre, appare in perfetta forma alla veneranda età di 61 anni. L’attrice e regista ha raccontato la sua dieta.

La dieta di Jodie Foster: cosa mangia l’attrice?

Jodie Foster è la stella del cinema statunitense, attrice che nella sua lunga carriera ha ricevuto diversi premi prestigiosi e più volte candidata agli Oscar. Il primo successo della Foster è stato al fianco di Robert De Niro, nel film cult Taxi Driver di Martin Scorsese, che le fece guadagnare la sua prima candidatura ai Premi Oscar 1977 come miglior attrice non protagonista.

E’ grazie al film Sotto accusa che Jodie Foster vinse il suo primo Oscar come migliore attrice protagonista. Nel 1992 vinse il suo secondo Oscar grazie al ruolo da protagonista di Clarice Starling ne Il silenzio degli innocenti. Oltre ai due Oscar, Jodie ha ricevuto quattro Golden Globe e altri premi importanti.

La Foster è una delle attrici più riservate di Hollywood infatti della sua vita privata si conosce poco, almeno di quanto confermato dalla stessa attrice. Dopo aver ricevuto un Golden Globe alla carriera, Jodie ha confermato la propria omosessualità e proprio in quell’anno l’attrice si è sposata con la fotografa Alexandra Hedison, conosciuta nel 2013, lo stesso anno in cui la Foster ha fatto coming out.

Jodie Foster è mamma di due maschi nati nel 1998 e nel 2001 ma non è stato mai rivelato il nome del loro padre. Anche su questo l’attrice di Hollywood è sempre rimasta molto vaga. Una vita dunque molto movimentata, ricca di impegni e di riconoscimenti importanti sia nel privato che nella professione. A 61 anni la Foster è super in forma e ha raccontato la sua attenzione verso il cibo sano e la sua dieta. “Passo la giornata in palestra facendo karate, yoga, sollevamento pesi e poi vado a casa e preparo un pasto biologico”, confessa la star.

Ora nei panni dell’ex campionessa di racquetball, nuotatrice di resistenza Diana Nyad, Jodie Foster assume pasti ben bilanciati seguendo il controllo delle porzioni. Ciò non le consente restrizioni alimentari di alcun tipo, purché mangi con moderazione e mantenga piccole le dimensioni delle porzioni. La sua alimentazione impone di consumare verdure a foglia verde, frutta, semi, noci, proteine ​​magre e grassi sani.

Jodie Foster e la sua dieta sana e bilanciata

Jodie Foster, 61 anni, sprigiona ancora tutto il suo talento dopo quarant’anni di carriera nel cinema di Hollywood. Tra le star è una delle più riservate e lontane dalla mondanità ma quando si tratta di essere in scena l’attrice è imbattibile nel modo in cui si prepara. La stella del cinema negli ultimi anni è passata più alla regia che alla recitazione ed è più in forma che mai: si evince l’importanza che la Foster dà alla sua alimentazione e quanto sia amante del fitness.

Per l’allenamento Jodie Foster segue lezioni di spinning, un tipo di esercizio intenso che brucia molte calorie mantenendo i muscoli in ottima forma. Questa routine include riscaldamento, sprint, salite, defaticamento e molto altro.

La routine di esercizi della Foster include anche esercizi cardio, kick boxing e yoga. L’esercizio cardio l’aiuta a bruciare grassi e calorie, motivo per cui è efficace nel perdere peso e anche nel mantenerlo nel peso ideale. Ancora oggi l’attrice 61enne ha detto che inizia la sua giornata con “20 flessioni e 20 minuti di jogging ogni mattina”, per ricaricarsi per il giorno successivo. Una vera fitness addicted.