Leo Gassmann, cantautore italiano, ha fatto il suo debutto come attore nel film tv Califano, biografia del famoso artista. Il giovane 25enne rivela una forma al top, ecco la sua dieta.

La dieta di Leo Gassmann

Leo Gassmann, celebre cantautore, rappresenta la terza generazione della famiglia che è un pilastro nella recitazione. Gassman è figlio e “nipote” d’arte. Suo padre infatti è l’attore Alessandro Gassmann, la madre si chiama Sabrina Knaflitz, mentre il nonno è la celebre icona del cinema italiano: Vittorio Gassmann. Come attore Leo ha fatto il suo debutto nel film per la televisione Califano, biografia del famoso artista. Il giovane Gassman ha interpretato il giovane cantante durante la sua giovinezza. Gassman si è esibito sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano del Califfo: Tutto il resto è noia.

Nel 2018 Leo si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando a X Factor dove è arrivato fino alla semifinale. Nel 2020 ha preso parte al Festival di Sanremo dove ha trionfato nella categoria Nuove Proposte. Il suo brano: Vai bene così ha ottenuto quasi 8 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il 25enne è considerato anche un bellissimo ragazzo e di grande fascino ma nei panni di Califano, Leo ha dovuto seguire una dieta rigida che gli ha fatto perdere peso per interpretare al meglio l’artista scomparso da giovane.

“Ho lavorato con una costumista straordinaria: Franco era alto sette centimetri più di me quindi lei voleva che il mio corpo fosse più asciutto per sembrare più slanciato”, racconta Gassmann. Così si è rivolto a un dietologo, e ha perso sei chili in tre settimane. Non solo dieta. Il cantante e attore esordiente si è allenato duramente 6 giorni su 7 seguito da un personal trainer. La sveglia suonava prestissimo, intorno alle cinque, e subito andava a correre. “Poi ho messo dei tacchi di legno di 8-9 centimetri, la notte avevo i crampi alle gambe”, racconta Leo.

La dieta di Leo Gassmann: cosa mangia il cantante?

Leo Gassmann, figlio dell’attore Alessandro Gassmann e nipote della star della recitazione Vittorio, ha un’eredità nella recitazione anche se la sua grande passione è la musica. Da piccolissimo, infatti, Leo è entrato in Conservatorio e da lì non ha più lasciato la musica. Solo pochi mesi fa invece si è lanciato nel mondo della recitazione vestendo i panni di un idolo della musica italiana, lo scomparso Califano. In questa veste Leo ha mostrato un talento naturale, e anche una somiglianza impressionante all’artista.

Per riuscirci, il giovane 25enne, ex volto di X Factor e vincitore di Sanremo nelle Nuove Proposte, ha rivelato la dieta che ha dovuto seguire in quei mesi di preparazione al film tv su Rai1. Per interpretare il mitico Califfo, Leo si è preparato intensamente, anche dal punto di vista fisico. Collaborando con una costumista, ha seguito una dieta consigliata da un dietologo, perdendo peso per adattarsi al fisico più slanciato del personaggio.

L’esperienza ha portato Leo Gassmann a riscoprire le sue radici legate al teatro, avendo trascorso l’infanzia tra le sale. Quando suo padre Alessandro ha appreso della sua scelta per il ruolo di Califano, è rimasto sorpreso e l’ha avvertito della complessità del progetto. Tuttavia, la madre di Leo ha mostrato fiducia nelle sue capacità recitative. E il successo le ha dato ragione.