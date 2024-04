Ester Exposito è una delle attrici emergenti spagnole più seguite e apprezzate negli ultimi anni. Classe 2000, di Madrid, Ester è anche famosa come modella e sui social conta quasi 30 milioni di seguaci. Ma come si tiene così in forma? Questa è la sua dieta.

La dieta di Ester Exposito: cosa mangia l’attrice?

Ester Exposito, uno dei volti più conosciuti degli ultimi anni nel cinema e nel campo della moda, è sia attrice che modella spagnola, classe 2000. Di recente ha esordito nella nuova serie tv Netflix Bandidos, ma è nel ruolo di Carla Rosón Caleruega nella serie di Netflix Élite, che Ester ha conosciuto la fama internazionale. Da allora, la sua carriera è esplosa in ogni campo, anche sui social dove conta quasi 30 milioni di seguaci su Instagram.

Oltre a lavorare in ambito serie, Ester si è prestata anche al cinema, esplorando vari generi come l’horror (Venus) e il thriller (Lost in the Night). Prima del cinema, ha fatto esperienza anche a teatro, vincendo diversi premi. Di talento, bellissima, con un fisico da far invidia e una pelle al top, Exposito rappresenta una delle icone di bellezza della generazione Z. Allora, milioni di fan si chiedono, come fa a essere sempre in forma? La 24enne rivela alcuni segreti della sua forma fisica al top.

Questa è la tipica giornata alimentare dell’attrice e modella spagnola Ester Exposito: per una colazione sana e ricca di proteine l’attrice di Elite apprezza un buon yogurt magro con le fragole, le sue preferite. Expósito apprezza le proteine, solitamente il pesce, per una cena sana, leggera ma nutriente. Ricco di acidi grassi omega-3 e vitamine come D e B2, dal pesce si prende anche tanto calcio e fosforo.

L’approccio di Expósito alla dieta è di concentrarsi sugli alimenti che la fanno sentire forte ed energica. “Non seguo una dieta, ma ho alcuni consigli per mangiare cibi che mi aiutano a rinforzarmi: tonno, carne rossa, riso, pasta”, rivela l’attrice. Non possono mancare nella sua dieta i frullati con banane, avocado.

E, ovviamente, oltre all’attenzione che presta alla dieta e al cibo che mangia c’è anche tanta costanza nell’allenamento. Ester, infatti, è seguita da un personal trainer più volte a settimana. Ogni giorno l’attrice spagnola si dedica a esercizi vari per le diverse parti del corpo che vuole ottimizzare, dalle gambe, glutei alle braccia. E punta anche tanto sull’addome. La sua routine consiste nel lavorare sia con i pesi, salendo e scendendo le scale, esercizi con gli elastici, con il TRX, gli addominali, plank… “Mi alleno tre giorni alla settimana”.

Ester Exposito e la dieta: cosa mangia l’attrice?

Ester Exposito, attrice e modella spagnola di Madrid, classe 2000, è nota per il ruolo di Carla nella serie tv spagnola Elite, quando aveva solo 17 anni, e da allora ha anche un immenso seguito su Instagram. Da attrice a modella per diversi brand, Exposito è tra le più richieste degli ultimi anni sia al cinema sia nella moda, come testimonial di bellezza. Per il suo fisico sempre al top, a 24 anni, Ester come visto segue una dieta molto attenta e sana in linea con l’allenamento specifico per il suo tipo di fisico.

L’attrice di Madrid segue di solito questa routine alimentare, dalla colazione alla cena. A Colazione: fragole con yogurt; merenda: frullato proteico con frutti di bosco, ghiaccio e latte di mandorle; Pranzo: pollo con insalata. Infine la cena a base di carne o di pesce con verdure. Questo è tutto per la dieta della bella attrice e modella spagnola Ester Expósito.