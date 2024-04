Matilde Gioli è un’attrice di successo nel mondo del cinema e della televisione italiana. Grazie al suo talento ottiene da subito numerosi riconoscimenti fra cui il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento 2014 e viene candidata al Ciak d’oro come miglior attrice non protagonista. Ma come si tiene in forma? Ecco la sua dieta.

La dieta di Matilde Gioli: cosa mangia l’attrice

Matilde Gioli, pseudonimo di Matilde Lojacono, è una famosa attrice italiana nata a Milano classe 1989, da padre pugliese e madre toscana, della quale decide di utilizzare il cognome per la propria carriera artistica. Laureatasi in Filosofia, Matilde decide poi di studiare recitazione e diventa nota al pubblico nel 2014 grazie al film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì. In quello stesso anno esordisce anche sul piccolo schermo recitando in un episodio di Gomorra – La serie.

La vediamo poi in tre film: Solo per il weekend, Belli di papà e Un posto sicuro. Nel 2018 interpreta Ancella nel film Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi, e dal 2020 fa parte del cast della fortunata serie tv Doc – Nelle tue mani per cui è amatissima dal pubblico italiano. Ma come si tiene così in forma, con un fisico al top? Se la Gioli riesce a permettersi un fisico del genere, lo deve certamente a un ottimo stile alimentare, ma anche alla sua vita movimentata e all’attività fisica che pratica.

Due sono gli sport che Matilde pratica e che ama alla follia. Sono l’equitazione e il nuoto. Ogni volta che può quindi l’attrice milanese trascorre molto tempo in piscina, tra una vasca e l’altra e quando non è in acqua è a fare equitazione. Sul suo cavallo fa una sessione di allenamento di circa 4 o 5 ore, dove a ogni 40 minuti cambia esercizio, con allenamenti nel cuore del parco dell’Adda. Matilde infatti adora stare in mezzo alla natura, e quando non è sul set oppure a cavallo o in acqua, va in montagna a fare delle lunghe passeggiate.

Per quanto riguarda la dieta, non c’è una specifica che segue la giovane attrice 35enne ma semplicemente è molto attenta a ciò che mangia, di conseguenza segue una dieta equilibrata, che le permette quindi di assumere la giusta quantità giornaliera di macronutrienti. Non si priva quindi di nulla né consuma qualcosa di particolare, ma semplicemente fa attenzione.

Matilde Gioli e la dieta: cosa mangia l’attrice?

Matilde Gioli attrice italiana divenuta particolarmente nota al pubblico del piccolo schermo nella serie di successo Doc – Nelle tue mani. Di una bellezza abbagliante, l’attrice Matilde Gioli è anche e soprattutto una sportiva instancabile. Spesso impegnata in escursioni a cavallo a fianco del fidanzato, Matilde amante di ciclismo e trekking in quota, l’ex allenatrice di nuoto sincronizzato, ha la passione per il nuoto e per gli sport acquatici.

Gioli, protagonista nel film tv Fernanda su Rai 1, si allena anche in palestra a fare cross-fit e allenamento funzionale ad alta intensità. “Sono una che si deve sfogare, sudare tanto. Ho preso un buon ritmo allenandomi 5 volte a settimana”, dice l’attrice.

Per tenersi in forma Matilde sa che l’allenamento va accompagnato a una buona alimentazione, sa bene che bisogna mangiare in modo sano ed equilibrato e non si devono mai saltare i pasti! L’idratazione è fondamentale: bisogna bere la giusta quantità di acqua per far in modo che il corpo resti sempre idratato. Non solo, per stare bene dal punto di vista fisico e mentale è necessario anche dormire le ore necessarie.