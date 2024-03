Max Verstappen pilota di Formula 1 olandese che corre per la Red Bull Racing è considerato uno dei migliori della sua generazione. Ma quale dieta segue per le sue prestazioni? Ecco la dieta di Verstappen.

La dieta di Max Verstappen

Max Verstappen pilota di Formula 1, è considerato uno dei migliori piloti della sua generazione e si è già laureato per ben tre volte campione del mondo, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. È l’unico pilota nella storia ad aver corso una gara di Formula 1 prima di aver raggiunto la maggiore età. La passione e il talento di Verstappen è generazionale: suo papà è Jos Verstappen, pilota che ha corso in F.1 fino al 2003 ottenendo discreti risultati. Sua mamma è Sophie Kumpen, che nel kart ha corso e battuto piloti come Fisichella e Trulli.

Max ha iniziato a disputare le gare all’età di 7 anni, dominando già in ogni categoria. Nel tempo ha collezionato infinite vittorie nel ranking internazionale: nel 2013 vince il titolo europeo e il mondiale karting e nel 2014 inizia a pensare al passaggio alle monoposto.

Entra a far parte del Red Bull Junior Programme con cui vince il Master di Formula 3 a Zandvoort. La Red Bull gli propone di bruciare le tappe e lo porta subito a effettuare delle prove con la Toro Rosso di Formula 1, viene così annunciato come pilota titolare del team faentino per il 2015 a 17 anni. Debutta a Melbourne e fissa subito un record, quello del pilota più giovane in una gara di F1. All’esordio con la sua nuova squadra, vince il GP di Spagna e diventa il più giovane pilota ad aver vinto una gara di Formula 1.

Alla seconda gara, in Malesia, finisce nella top 10 e registra un nuovo record di precocità: è il più giovane di sempre a conquistare un piazzamento in zona punti. Max Verstappen è l’unico vero punto di riferimento per la Red Bull Racing: durante la stagione 2019 riesce nell’impresa di riportare una power unit giapponese davanti a tutti, regalando alla squadra tre vittorie: in Austria, in Germania e in Brasile. Il capolavoro nel 2021: dopo una lunga battaglia contro Lewis Hamilton, senza esclusione di colpi, Max Verstappen si laurea campione del mondo.

Oggi a soli 26 anni è considerato uno dei più forti in Formula 1. Nel 2024 Verstappen affronta il Mondiale con tutto il supporto della Red Bull Racing e del suo compagno di squadra, Sergio Perez. Ma come si tiene così in forma, e quale stile alimentare segue? Verstappen conosce l’importanza di seguire un’alimentazione sana e rimanere idratati per tutta la giornata e la stagione di gare.

Uscire per un pasto “è anche un modo per rilassarsi un po”, dice Verstappen ma ammette che deve stare sempre attento a ciò che mangia. Si definisce uno dei piloti più grossi e pesanti, rispetto ai suoi colleghi, e per questo deve prestare più attenzione alla dieta. “Se lo volessi davvero, potrei facilmente prendere 10 chili”, dice il pilota facendo capire che tende a ingrassare.

Il campione di Formula 1 ha ammesso di aver seguito una dieta “attentamente controllata” per mantenere le sue condizioni durante tutta la stagione di F1. L’olandese ha rivelato che non fa colazione, optando invece per un pranzo più abbondante. Mantiene un limite di peso di circa 75kg e accetta di “non poter mangiare e bere tutto “ciò che desidera”, a causa della sua carriera.

Max Verstappen e la dieta: cosa mangia il pilota di Formula 1?

Max Verstappen a 26 anni, pilota di Formula 1 corre per la Red Bull Racing è considerato uno dei più promettenti, forti e talentuosi della sua generazione. Abbiamo visto infatti che dall’età di 7 anni l’olandese ha iniziato a correre in pista e la passione per le corse è innata, e tramandata dalla sua famiglia di piloti. Per essere campione del mondo Verstappen sta molto attento alla sua linea, e al suo peso, in quanto una variazione significativa potrebbe avere ricadute sulle sue prestazioni in corsa.

Della sua dieta Max ha detto che per lungo tempo, soprattutto prima di una gara importante, viene seguita con attenzione da un team di esperti, poiché il peso corporeo è molto importante nelle corse, e il campione tende a prendere peso. Si assicura sempre di mangiare in abbondanza, perché è uno sport fisicamente impegnativo, ma sta attento a ciò che mangia, solo cibi sani e nutrienti, mai Junk food. Verstappen ha anche ammesso che la sua dieta può cambiare “a seconda di dove corre nel mondo”. Ma lo sapete, invece, che il campione del mondo odia andare in palestra?

E’ necessaria però allenarsi ogni giorno in primis per lo sforzo sul collo che tutti i piloti fanno in corsa, e per la parte bassa della schiena. Verstappen utilizza pesi ed esercizi di equilibrio a casa sua, oltre a una serie di macchine per esercizi. “Per me la cosa più importante è proprio il cardio. Faccio molta corsa, ognuno è costruito in modo diverso”. La sua fortuna, dice, è che anche se salta un allenamento non perde la forza.