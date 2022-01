Rocco Hunt è uno dei cantanti italiani più apprezzati e per questo sono anni che sta al centro della scena musicale. Scopriamo qual è la dieta che permette all’artista di restare in forma e impariamo a conoscerlo meglio comprendendo il suo rapporto con il cibo e con lo sport.

Il rapporto di Rocco Hunt con il cibo

Rocco Hunt è di certo uno degli artisti della scena musicale più apprezzato in Italia. Il talantuoso ragazzo, nato a Salerno il 21 novembre del 1994, si è distinto fin da giovanissimo per via del suo enorme talento. Proprio il fatto di essere sempre al centro della scena ha portato il cantante a fare attenzione al suo aspetto fisico.

Lo stesso Rocco Hunt ha ammesso però di non avere un rapporto così semplice con il cibo.

Ai microfoni di Gazzetta Active, l’artista ha svelato infatti di essere spesso disordinato a mangiare. Per evitare di prendere chili, quindi, il ragazzo cerca di fare attenzione a quello che porta in tavola seguendo una dieta il più possibile varia ed equilibrata.

La dieta di Rocco Hunt

La dieta di Rocco Hunt non è affatto complessa. Il cantante infatti punta su cibi sani quali riso, pollo e pesce. Scegliendo questi alimenti, quindi, l’artista riesce a mantenersi in forma senza privarsi mai del piacere del cibo.

A Rocco Hunt non piacciono le diete troppo drastiche e restrittive. Il cantante ha infatti spiegato di non apprezzare affatto quelle diete “che ti dicono di perdere tanti chili in quindici giorni: in poco tempo si ritorna al punto di prima”.

Rocco Hunt e lo sport

Per restare in forma, Rocco Hunt non si affida esclusivamente alla dieta. Il cantante infatti corre molto in quanto lo rilassa e pratica allenamento funzionale in palestra.

L’artista ama anche il calcio, infatti gioca a calcetto con i suoi amici e fa parte della Nazionale Cantanti. Da qualche tempo ha anche iniziato ad allenarsi a padel.