Pesciolini d’argento in casa: come allontanarli senza pesticidi

I pesciolini d’argento sono parassiti comunemente presenti nelle nostre case. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché invadono le nostre case, se sono pericolosi per la nostra salute e come sbarazzarcene in modo semplice e naturale.

Pesciolini d’argento in casa

I pesciolini d’argento sono parassiti particolarmente attivi durante le ore notturne, innocui per l’uomo, ma capaci di distruggere libri, carta da parati, tappeti e ogni altro oggetto, personale e non. Inoltre, possiamo ritrovarceli anche nel nostro cibo, sia che la confezione sia stata già aperta e sia che la confezione sia ancora sigillata.

Prendono il nome dal colore, una sfumatura argentea e grigia, e dal modo in cui si muovono, molto simile a quello di un pesce comune, grazie alle antenne e le code affusolate che li caratterizzano.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause relative alla presenza dei pesciolini d’argento nelle nostre abitazioni, come impedire che questi accedano ed, eventualmente, come sbarazzarsene del tutto, in modo semplice e naturale, qualora questi fossero già presenti.

Pesciolini d’argento in casa: le cause

La presenza di escrementi sugli oggetti personali o su altri oggetti della casa, i fori sulla carta o le carte da parati vecchie, le macchie gialle sui tessuti sintetici sono segnali che indicano la presenza di pesciolini d’argento in casa. Questi parassiti comuni, tuttavia, non si individuato con facilità perché agiscono di notte e nelle zone della casa particolarmente umide.

Il nostro cibo o il cibo per i nostri animali domestici, i libri, le carte da parati e ogni altra cosa che possa venirci in mente, in realtà, è motivo di attrazione per i pesciolini d’argento. Il nostro obiettivo, per potercene liberare definitivamente, dunque, è quello di trovare una soluzione che, da un lato, allontani quelli già presenti, dall’altro, impedisca ai nuovi insetti di entrare.

Pesciolini d’argento in casa: miglior rimedio naturale

La presenza dei pesciolini d’argento in casa, così come quella di altri insetti o parassiti comuni, può essere piuttosto snervante. Fortunatamente, al giorno d’oggi, possiamo contare su una serie di soluzioni naturali, alternative ai pesticidi chimici, grazie alle quali allontanare i pesciolini d’argento dalle nostre case per sempre ed impedire che questi possano entrarvi.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per pulire e mantenere pulite le nostre case, libere dai pesciolini d'argento e ogni altro insetto o parassita. Si tratta di un dispositivo tecnologico, che emana radiazioni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, per rendere la nostra casa un posto troppo rumoroso per gli insetti, ma sicuro per noi.

Sviluppato sulla base di una tecnologia avanzata di nuova generazione, Ecopest produce un basso impatto economico e ambientale.

