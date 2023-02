Camminare per dimagrire: tabella, benefici e rimedi

Per tornare in forma, oltre a seguire una alimentazione adatta, è necessario anche fare un po’ di attività fisica. La camminata si fa spesso, per raggiungere anche luoghi di lavoro o fare la spesa, ma per poter dimagrire è necessario una tabella di marcia. Scopriamo come camminare per dimagrire, per quanto tempo e i benefici di questa pratica.

Camminare per dimagrire: tabella

per tenersi in forma non basta seguire soltanto una sana ed equilibrata alimentazione, ma anche allenarsi e praticare attività fisica. Se non si ha tempo per andare in palestra, camminare è sicuramente un ottimo modo per tenersi in forma, ma bisogna seguire la giusta tabella e programma per ottenere i giusti risultati.

Camminare è una attività che possono praticare tutti dal momento che non necessita di particolari strumenti poiché basta semplicemente un paio di sneakers o scarpe da ginnastica in modo da poterla praticare tranquillamente. Una attività motoria che non pratica danni e che non ha controindicazioni o effetti collaterali, in generale.

Per riuscire a ottenere i massimi benefici e risultati da camminare per dimagrire bisogna fare una camminata a un passo sostenuto con ritmo costante. Bisogna ottenere un passo sostenuto per tutta la durata del percorso. Per coloro che non si sono mai approcciati a questo metodo, è necessario cominciare con 2 minuti di camminata veloce da alternare ad altri 30 secondi a passo blando.

Per riuscire a ottenere il massimo dalla camminata, è necessario camminare per dimagrire almeno 60-80 minuti a una velocità media di 4 o 4.5 chilometri orari all’ora in modo da poter bruciare maggiormente i grassi e le calorie. Un impegno da prendere in modo serio, quindi almeno 5 giorni a settimana preceduto da circa 5 minuti di riscaldamento. Così facendo, è possibile perdere fino a 55-65 calorie.

Camminare per dimagrire: benefici

Una attività come il camminare comporta notevoli benefici e vantaggi, come dimostrano anche coloro che la praticano con buoni risultati. Permette di restare in forma, quindi bruciare le calorie e i grassi in eccesso, tonificare i tessuti e ha anche proprietà drenanti dal momento che disintossica e libera le scorie e le tossine.

Drena il ristagno dei liquidi, oltre a dare la giusta energia. Considerato un vero e proprio toccasana, non solo per la forma fisica, ma anche perché incrementa la frequenza cardiaca che porta a un aumento del flusso sanguigno e, di conseguenza, va a migliorare sia l’apparato circolatorio, compreso la circolazione, in generale.

Inoltre, se si decide di camminare per dimagrire in mezzo alla natura o a un parco, è possibile ottenere notevoli benefici e risultati ottimali anche perché permette di mettere in modo altre attività come il miglioramento della fase cerebrale, oltre a far sentire meglio da un punto di vista psicologico poiché attiva una serie di vantaggi e benefici.

Inoltre questa attività aiuta anche a combattere e prevenire alcune paologie e stati d’animo come la depressione, il diabete, ecc. In base a uno studio che è stato pubblicato, la pratica della camminata, se fatta in modo adeguato, permette ridurre anche alcune sintomatologie di carattere ansioso dando tranquillità e una buona forma fisica.

Camminare per dimagrire: integratore

