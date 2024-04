Neymar conosciuto anche come Neymar Jr è considerato uno dei migliori calciatori della sua generazione, attuale attaccante dell’Al-Hilal e della nazionale brasiliana. Ecco la dieta del calciatore.

La dieta di Neymar

Neymar famoso calciatore brasiliano, paragonato a Pelé, è considerato uno dei migliori calciatori della storia del calcio. Insieme a Lionel Messi e Luis Suárez ha fatto parte del tridente più prolifico della storia del calcio spagnolo, nel Barcellona.

Classe 1992, Neymar ha ereditato il nome dal padre, ex calciatore che divenne il suo consulente quando il suo talento cominciò a sbocciare. Nel Barcellona ha conquistato due campionati spagnoli, tre Coppe del Re, una Supercoppa spagnola, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Fino al 2023 giocava nel Paris Saint-Germain, che lo ha acquistato per la cifra record di 222 milioni di euro, rendendolo il calciatore più costoso di sempre.

Diventato padre di due bambini, il primo avuto dalla sua ex fidanzata Caroline Dantas e l’ultima nata nel 2023 dalla sua attuale compagna, la modella e influencer Bruna Biancardi, Neymar è considerato ancora oggi uno dei più talentuosi di sempre in campo. Il candidato al Pallone d’oro, ora in Arabia Saudita nell’Al Hilal, rivela come si tiene in forma da anni.

Il fisico muscoloso e scattante di Neymar, 32 anni, è merito di tanto allenamento e una costante dieta sana da seguire, come per i suoi colleghi. Il giovane cuoco Matteo Piras, che ha lavorato anche per il Psg ha rivelato che Neymar e Mbappé durante l’intervallo hanno il loro snack, a base di noci e mandorle, con grammatura precisa. La dieta di Neymar è una ipercalorica formata da 60% di carboidrati, 30% proteine, 10% grassi e vitamine.

Neymar preferisce bere proteine ​​del siero di latte al mattino, prima e dopo l’allenamento. Per colazione ci sono tre uova fritte e spinaci con fette di tacchino magro. Per lui è previsto un pasto a metà mattinata, che consiste in un bicchiere di frullato proteico con una manciata di semi di girasole e mandorle.

Neymar rivela la sua dieta: ecco cosa mangia il calciatore

Neymar, come anticipato, è considerato da sempre uno dei migliori calciatori della sua generazione. Il brasiliano, amatissimo sia in campo che fuori, super seguito sui social anche per le sue relazioni sentimentali, è stato più volte candidato al Pallone d’Oro. A livello individuale ha vinto due volte il premio di calciatore sudamericano dell’anno, assegnato dal quotidiano El País.

Nella sua carriera ha vinto anche il FIFA Puskás Award 2011 per il miglior gol dell’anno, realizzato contro il Flamengo. Inoltre il 32enne è stato inserito per due volte nel FIFA FIFPro World XI, nel 2015 e nel 2017. Ma come si tiene così in forma, nonostante un infortunio al ginocchio che l’ha costretto a prendersi una pausa dal campo? Neymar, come detto, segue una dieta ben studiata per lui dal suo team anche ora che è in Arabia Saudita. Nella sua alimentazione sana il pranzo è sorprendente gustoso, come polpette di tacchino e chutney verde simile agli asparagi. Gli spuntini serali sono tacchino con burro di arachidi e alcuni semi di girasole.

A cena Neymar mangia pesce bianco con cavolo bollito tritato. Dopo cena il dessert è il suo preferito, quindi assume un frullato fatto con succo di frutta, succo di carota e proteine ​​del siero di latte con mandorle, more e dentro ci mette mezzo avocado. Fin da giovane, il piatto preferito da Neymar sono le patatine fritte, che mangia come cheat meal, insieme alla pizza.