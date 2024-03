Nicolas Cage è uno degli attori più apprezzati, e anche pagati, di Hollywood. Protagonista di film campioni d’incassi, e anche regista e produttore del cinema, Cage tiene molto al suo aspetto. Ecco la dieta dell’attore.

La dieta di Nicolas Cage

Nicolas Cage è una certezza nel mondo del cinema hollywoodiano: attore, regista, produttore cinematografico ha dimostrato da oltre trent’anni di avere una versatilità ammirevole. Proveniente da una famiglia già famosa nel cinema, i Coppola, il cui cognome ha un peso non indifferente nella storia di Hollywood, Nicolas Cage è figlio di un docente di letteratura comparata, August Coppola, e della ballerina Joy Vogelsang.

Suo zio è il grande regista Francis Ford Coppola, i suoi fratelli sono l’attore Marc Coppola e il regista, sceneggiatore, produttore e attore Christopher Coppola. Infine Nicolas è cugino di Sofia Coppola, del produttore Roman Coppola e dell’attore e batterista dei Phantom Planet Jason Schwartzman. In pochi infatti sanno che in quanto nipote di Coppola, per evitare polemiche, Nicolas all’inizio della sua carriera ha cambiato il suo cognome in Cage, ispirato in parte dal supereroe Marvel Comics Luke Cage.

La sua carriera decolla a metà degli anni Ottanta, almeno in America, protagonista di diverse commedie come Stratega dalla Luna, Cuore selvaggio, e Face/Off – Due facce di un assassino con John Travolta. In tutto ha recitato in oltre 100 film tra cui ricordiamo The Family Man, Fuori in 60 secondi, Ghost Rider. Alla giovane età di 32 anni Cage è diventato il quinto attore più giovane di sempre a vincere il Premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in Via da Las Vegas. Ma cosa sappiamo dell’attore oggi, a 60 anni, e padre di 3 figli di cui l’ultimo avuto a 58 anni?

Nicolas Cage è sempre attivo nel mondo del cinema, protagonista nel suo ultimo film, The Surfer. Anche nel suo stile alimentare Cage è un tipo “particolare” quindi non sorprende che l’attore decida quale carne consumare in base al modo in cui gli animali si accoppiano. Predilige il pesce e il pollame per via delle loro dignitose relazioni sessuali, o almeno così dice. Una scelta molto bizzarra.

L’attore poi si assicura di bere abbastanza acqua il che aiuta la sua pelle e protegge i suoi organi interni. Bere abbastanza acqua è fondamentale quando si tratta di salute e benessere generale. Inoltre nella sua dieta Cage mangia molte verdure per fornirsi le vitamine, i minerali e i nutrienti di cui il suo corpo ha bisogno.

Nicolas Cage e la sua dieta “bizzarra” per tenersi in forma

L’attore più apprezzato di Hollywood, Nicolas Cage, noto per le sue abilità interpretative di ruoli drammatici quanto di ruoli d’azione, ha 60 anni e da due è diventato padre del suo terzo figlio. Per mantenersi sempre in forma e attivo, Cage ha rivelato di seguire una dieta sana, ma anche “bizzarra” in quanto assume carne, come detto, ma solo in base al tipo di accoppiamento tra gli animali. In che senso? Ebbene sì, Nicolas Cage preferisce nella sua dieta pesce e pollame, oltre agli insetti ma per lui la carne di maiale è assolutamente da evitare.

L’attore ha detto: “Sono affascinato dai pesci, dagli uccelli, dalle balene – dalla vita senziente – dagli insetti, dai rettili”. Successivamente, ha rivelato che sceglie la sua dieta animale in base al modo in cui fanno sesso, che deve essere in modo dignitoso. “Penso che i pesci siano molto dignitosi riguardo al sesso. Lo stesso vale per gli uccelli”, ha detto Cage. E per questo non mangia carne di maiale.

Cage nutre una certa attrazione per gli animali, dato che una volta ha persino mangiato uno scarafaggio per uno dei suoi ruoli cinematografici. Oltre a ciò, ha anche il tatuaggio di una lucertola e ha posseduto un polipo domestico. Ma non solo una dieta sana.

L’attore, regista e produttore di Hollywood apporta piccoli cambiamenti alla sua vita quotidiana per ottimizzare la sua salute e il suo benessere a ogni età, ora a 60 anni più che mai. Ad esempio Cage prende le scale invece dell’ascensore, cammina invece di guidare e fa tante altre scelte salutari in tutto ciò che fa. Infine stabilisce obiettivi realizzabili durante il giorno per fare la differenza nella sua salute e, se possibile, fa cardio ogni giorno.