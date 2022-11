Dieta prima delle feste di Natale: consigli e rimedi naturali

Seguire una dieta prima delle feste di Natale è fondamentale per preservare il proprio benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso prima delle feste di Natale, quali consigli seguire ed, eventualmente, su quali rimedi naturali fare affidamento, così da non provocare stress e disagi inutili al nostro organismo.

Dieta prima delle feste di Natale

Seguire una dieta prima delle feste di Natale potrebbe sembrare assurdo persino a pensarlo, ma è importante perché aumentare di peso è facile, perderlo è più difficile. L’aumento di peso favorisce non solo la cattiva immagine che una persona ha di se stessa, a causa dei chili di troppo, la perdita di confidenza e autostima, sempre per la stessa ragione, ma anche la manifestazione di malattie che possono essere fermate sul nascere, se solo si comprendesse l’importanza di seguire un’alimentazione corretta tutta l’anno, così da poterci concedere degli sfilzi, durante le festività, che non compromettono il proprio benessere psicofisico.

Dieta prima delle feste di Natale: consigli

La colazione è il pasto più importante della dieta prima delle feste di Natale. Questa dovrebbe essere abbondante, così da fare il pieno di energie e affrontare la giornata, soprattutto se si lavora o si studia, e preferibilmente salata, onde evitare il cosiddetto “picco glicemico”, che crea il buco nello stomaco e la voglia incessante di sgranocchiare qualcosa.

Il pranzo è il secondo pasto principale della dieta. Questo dovrebbe essere nutriente, ma andrebbe consumato intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo circa. In questo modo, il nostro apparato digerente avrà il tempo che gli occorre per lavorare bene. Tuttavia, per spegnere il senso di fame, è preferibile associare ai carboidrati anche le fibre e le proteine. Le proteine, infatti, possono essere consumate anche da sole, i carboidrati, invece, sono zuccheri semplici, che si smaltiscono rapidamente. E’ per questo motivo che, spesso, si sente il bisogno di mangiare anche il pomeriggio. Consumare una verdura prima di un piatto di pasto è preferibile affinché lo stomaco si senta appagato e non si creino dei buchi tra il pranzo e la cena. In alternativa, a pranzo si può consumare un bel piatto di legumi.

A cena si consiglia di mangiare verdura e pesce, oppure, verdura e carne, preferibilmente bianca.

Durante la pausa, si può optare per la frutta, meglio se intera, per la presenza di fibre, che frullata.

Dieta prima delle feste di Natale: integratore

Associare alla dieta prima delle feste di Natale l’assunzione regolare di un integratore alimentare, come Spirulina Ultra, è importante per stimolare il metabolismo di grassi e zuccheri, spegnere il senso di fame e sentirsi più sazi e più a lungo è fondamentale. Affinché la dieta e l’integratore alimentare diano dei benefici, tuttavia, è importante che il regime alimentare sia equilibrato e alternato ad un esercizio fisico regolare.

Tra i diversi integratori alimentari che il commercio propone, Spirulina Ultra è il primo sul quale fare affidamento non solo per i suoi numerosi benefici, ma anche per la naturalezza degli ingredienti che lo compongono. Questi ingredienti, nello specifico, risultano essere:

la Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; la Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

