Il reset metabolico, conosciuto anche con il nome di reverse diet, è un regime alimentare che si basa sull’aumento delle calorie, anziché sulla diminuzione. Ecco cosa mangiare nel reset metabolico e il menù settimanale.

Dieta reset metabolico: il menù settimanale

La dieta del reset metabolico si basa sull’aumento delle calorie giornaliere, invece che sulla loro diminuzione con l’obiettivo di “accelerare” il metabolismo. Sembrerebbe la dieta ideale per tutti ma in realtà non fa per tutti. Si tratta di una dieta che va personalizzata in base alle proprie esigenze, quindi è assolutamente sconsigliato il fai da te. Inoltre, è una dieta indicata per gli sportivi, in particolare modo per chi pratica il body building o chi ha avuto un blocco del metabolismo.

Il reset metabolico funziona quando c’è una buona flessibilità metabolica, ovvero:

Ti alleni, aumentando i parametri allenanti (intensità, volume, densità);

hai una vita attiva;

fai un reset graduale ed aumenti eccessivamente i carboidrati;

hai una buona sensibilità insulinica e non soffri di resistenza insulinica.

Lo svolgimento di esercizio fisico, infatti, oltre a creare una spesa energetica, genera anche un assetto metabolico che favorisce il dimagrimento, una migliore composizione corporea e un miglior stato di salute. Questa dieta, a differenza delle altre, prevede di aumentare le calorie a carico dei carboidrati – 20-25 g, che equivalgono a 80-100 kcal.

Una volta individuato fino a quanto si può aggiungere, è possibile abbassare le calorie, ma sempre in maniera graduale. Seguire questo procedimento aiuterebbe il metabolismo ad attivarsi e consentirebbe anche di consumare le energie nel modo giusto, consentendo di mangiare più liberamente.

Dieta reset metabolico: menù da seguire

La dieta reset metabolico, abbiamo visto, è una speciale alimentazione che va seguita per un periodo anche prolungato ma non per sempre. L’obiettivo è riattivare il metabolismo o accelerarlo per chi lo ha lento oppure perdere peso con un graduale aumento delle calorie ingerite. Ma cosa si mangia in questo dieta e qual è il menù? Anche se si tratta di una dieta personalizzata, a seconda delle esigenze, ecco un esempio settimanale.

Giorno 1

Colazione: 1 bicchiere di latte vaccino – frittata – pistacchi

Merenda: noci

Pranzo: carne – zucchine grigliate – mandorle

Merenda: 1 yogurt intero

Cena: spigola – finocchi – nocciole

Giorno 2

Colazione: 1 bicchiere di latte vaccino – frittata – nocciole

Merenda: pistacchi

Pranzo: filetto di manzo – melanzane – noci

Merenda: 1 yogurt intero

Cena: orata – spinaci – mandorle

Giorno 3

Colazione: 1 bicchiere di latte vaccino – frittata – mandorle

Merenda: nocciole

Pranzo: ricotta – carote – pistacchi

Merenda: 1 yogurt intero

Cena: spigola – biete – noci

Giorno 4

Colazione: 1 bicchiere di latte vaccino – frittata – noci

Merenda: pistacchi

Pranzo: pollo carciofi – nocciole

Merenda: 1 yogurt intero

Cena: tonno – insalata – mandorle

Giorno 5

Colazione: 1 bicchiere di latte vaccino – frittata – pistacchi

Merenda: noci

Pranzo: merluzzo – broccoli – mandorle

Merenda: 1 yogurt intero

Cena: pecorino – pomodori – nocciole

Giorno 6

Colazione: 1 bicchiere di latte vaccino – fetta biscottata con marmellata

Merenda: 1 mela

Pranzo: pasta con salsa di pomodoro – zucchine – pane integrale

Merenda: 1 yogurt scremato

Cena: spigola – melanzane – pane integrale

Giorno 7

Colazione: 1 bicchiere di latte vaccino – fetta biscottata con marmellata

Merenda: 1 arancia

Pranzo: risotto con funghi – spinaci – pane integrale

Merenda: 1 yogurt scremato

Cena: orata – finocchio – pane integrale.