Achille Lauro nome d’arte di Lauro De Marinis è uno dei cantautori pop più amati della sua generazione. 2 milioni di followers su Instagram la voce di “Me ne frego” segue una dieta rigorosa per tenersi in forma; ecco cosa mangia.

La dieta rigorosa di Achille Lauro

Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, cantautore italiano amatissimo, ha preso il nome dall’omonimo armatore partenopeo, una scelta dettata semplicemente dall’associazione che in molti, quando era più giovane, erano soliti fare tra il suo nome di battesimo e il cognome, appunto, dell’armatore. Lauro ha partecipato parte per la prima volta alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, poi l’anno successivo con il brano Me ne frego e alla 72ª edizione con il brano Domenica, poi sigla di Domenica In.

Figlio di un magistrato della Corte di cassazione, Achille Lauro ha avuto un’adolescenza turbolenta. Con suo fratello maggiore infatti ha lasciato casa ancora minorenne per diversi contrasti in famiglia e grazie al fratello, Lauro si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk rock. Prima di essere autore di diverse hit che conosciamo Lauro ha sperimentato il cinema prendendo parte a lungometraggi come Applausi, ispirato alla vicenda di Elisa Claps. Nel 2019 ha pubblicato la sua autobiografia Sono io Amleto, edita da Rizzoli e l’anno seguente sempre per Rizzoli, viene pubblicato il suo secondo libro 16 Marzo: L’Ultima notte.

Artista eclettico e super versatile, Achille passa facilmente dalla musica all’arte alla scrittura al cinema: un artista a 360 gradi. Il 33enne, per restare sempre in forma e usare il suo corpo al meglio soprattutto in tour segue da tempo una dieta molto rigorosa. Achille ha infatti raccontato una sua giornata alimentare, cosa mangia per la maggior parte del tempo. E’ attento a non eccedere con i condimenti e cerca di tenersi lontano da alimenti poco sani. Non sempre però ci riesce in particolare ama i dolci e un buon bicchiere di vino, a cui non rinuncia.

A tavola la popstar mangia sano, tutto pesato e stabilito, senza sgarri. “Seguo una dieta dove tutto, dal primo all’ultimo boccone della giornata, è rigorosamente pesato”, ha detto Lauro. Quindi niente sgarri, mangia sano, sempre, ogni giorno. La sua giornata inizia con un corso di filosofia, subito dopo un corso di inglese, poi canto e allenamento. Ovviamente c’è anche il lavoro in ufficio e il momento in cui crea, suona e scrive.

Achille Lauro e la dieta: cosa mangia il cantante?

Achille Lauro tra i cantautori italiani più amati e seguiti della sua generazione ha da poco compiuto 33 anni. Il cantante di hit come “Me ne frego”, “Rolls Royce” rappresenta la Generazione Zeta. Da cantautore a scrittore a protagonista di reality show Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, ha detto di mantenersi sempre in forma grazie a tanto allenamento, oltre che a una dieta dove pesa tutto.

Ecco una giornata tipica del cantante di Verona, ma cresciuto a Roma, come ha raccontato. Dopo la sveglia piuttosto presto, dalle 9 alle 10 segue un corso di Filosofia poi inglese, canto e allenamento. “Vado in ufficio, torno a casa e finalmente posso mettermi a creare, a scrivere, suonare”.

Determinatissimo e super rigoroso Achille segue delle vere “tabelle di marcia” senza mai sgarrare: Solo una settima di stop, per poi ricominciare. L’allenamento è tra le sue passioni oltre al canto e all’arte in generale, grande appassionato di sport da combattimento, dalla boxe al muay thai, ai quali alterna tanto lavoro con la corda e a corpo libero.

Infine per il modo in cui si esprime artisticamente, per Lauro è importante avere un fisico che permetta di farlo al 100%: “Come lo sportivo deve allenarsi, anche io per poter essere pronto per il palcoscenico devo prepararmi fisicamente”. Un regime di alimentazione corretto e qualche sfizio e peccato di gola sono alla base della daily routine che consente ad Achille Lauro di sfoggiare una forma fisica impeccabile.