Robert De Niro, attore di successo e divo di Hollywood, oggi ha 79 anni ma è da sempre considerato uno dei sex symbol per eccellenza. Come si tiene in forma il divo americano? Ecco cosa sappiamo della sua dieta.

La dieta di Robert De Niro: cosa mangia per rimanere in forma?

Robert De Niro, una carriera di successi nel cinema come attore e regista, è considerato uno dei migliori attori della storia del cinema soprattutto per l’importante produzione a cavallo tra gli anni settanta e gli anni novanta.

De Niro ha recitato in oltre 100 film. È due volte vincitore dell’Oscar, sei volte vincitore del Golden Globe e ha ricevuto numerosi altri premi. De Niro è nato a New York City e si è formato come attore allo Stella Adler Conservatory e all’American Repertory Theatre.

Il bel attore ha sei figli nati da tre donne diverse ed è diventato da poco padre per la settima volta. Ma qual è il segreto della sua forma, prossimo agli ottant’anni? L’attore ha dovuto cambiare più volte il suo peso e la sua forma per interpretare diversi ruoli al cinema.

Come nel caso del thriller psicologico del 1991 Cape Fear, uno dei migliori del genere mai pubblicato. Nel cast Robert De Niro in uno dei suoi ruoli più iconici e terrificanti nei panni del violento criminale Max Cady.

In questo ruolo spaventoso De Niro appare con i capelli più lunghi di quanto non abbiamo mai visto l’attore, e anche molto pompato con questo aspetto duro aumentato dalla presenza di tatuaggi biblici estremi. In aggiunta a questo, i suoi denti sono anche ridotti a piccoli rasoi penetranti.

De Niro ha lavorato duramente per raggiungere questa forma. Si è allenato instancabilmente, come è evidente nel suo fisico, e così, verso la fine del film, Scorsese ha girato tutte le sue scene a petto nudo.

La dedizione di De Niro non è finita qui, ha speso $ 5.000 per un dentista che digrignava i denti per farlo sembrare più malvagio, e dopo aver terminato le riprese, ha poi speso $ 20.000 per farli riparare.

Nella sua routine quotidiana, invece, per tenersi in forma De Niro mangia solo cibo sano, evita i cibi trasformati e mangia molta frutta, verdura e proteine ​​magre.

La dieta di De Niro è molto rigida. In genere consuma circa 1.500 calorie al giorno. La sua dieta è ricca di proteine ​​e povera di carboidrati. Questa è una tipica dieta chetogenica che si è dimostrata molto efficace per la perdita di peso.

La dieta di Robert De Niro: come si tiene in forma?

Robert De Niro è in ottima forma per la sua età. Mantiene il suo corpo tonico con una rigorosa routine di allenamento che include boxe, sollevamento pesi e cardio. De Niro di solito si allena cinque giorni alla settimana. La sua routine include un mix di esercizi cardio e di allenamento della forza.

Per il cardio, De Niro corre spesso su un tapis roulant o utilizza una macchina ellittica. Gli piace anche la boxe, che è un ottimo modo per rimettersi in forma e migliorare la coordinazione.

Per l’allenamento della forza, l’attore invece utilizza tipicamente pesi liberi, macchine o il proprio peso corporeo. Fa spesso esercizi che fanno lavorare più gruppi muscolari contemporaneamente, come squat, affondi e flessioni.