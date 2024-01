Eddie Murphy uno dei simboli del cinema americano comico ha compiuto 62 anni ed è apparso evidentemente cambiato. Il re della commedia americana ha svelato la sua dieta salutare.

La dieta salutare di Eddie Murphy

Chi non conosce Eddie Murphy? L’attore, cabarettista, produttore americano di Brooklyn, New York è amato in tutto il mondo. Le commedie che l’hanno visto protagonista sono diventate un vero e proprio cult, da “Il principe cerca moglie” a “Una poltrona per due”, “Il professore matto”, “Il dottor Dolittle” e tantissimi altri con la sua risata iconica.

Murphy ha una vita molto attiva e impegnata, sempre presente nel mondo del cinema unisce il suo lavoro alla vita privata essendo padre di 10 figli avuti da diverse relazioni. Ultima commedia che lo vede protagonista è Buon Natale da Candy Candy Lane, film natalizio esilarante targato Amazon Prime Video.

Nella sua lunga carriera Eddie Murphy è stato amato soprattutto per le sue abilità nel trasformismo interpretando ruoli molto diversi, ma sempre con successo. A essere cambiato è anche il suo aspetto, infatti, negli ultimi tempi Murphy è apparso più in forma. Nonostante l’attore americano rilasci pochissime interviste e non usi i social network, sappiamo che ama lo sport e l’allenamento.

Murphy, che ha iniziato a lavorare in tv e al cinema a 19 anni, è da sempre un perfetto fitness addicted e i risultati si vedono, visto che a 62 anni è più in forma che mai. Non conosciamo bene la sua workout routine, ma chi lo conosce dice che si allena ogni giorno e che fa molte flessioni con un solo braccio per volta e tanti esercizi per gli addominali.

Il noto attore comico inoltre non salta mai la dieta. Eddie Murphy mangia solo cibo salutare ed è seguito da esperti. Qualche anno fa si era diffusa la voce che fosse ingrassato perché aveva cominciato a mangiare cibo spazzatura e bere bevande al caffè. In realtà come apparso negli ultimi film è più in forma che mai.

Eddie Murphy rivela la sua dieta: come si tiene in forma?

Eddie Murphy, attore comico statunitense per eccellenza, amato in tutto il mondo da oltre quarant’anni, è tornato a far parlare di sé come protagonista dell’ultimo film natalizio di Amazon Prime. Il 62enne, più in forma che mai, è da sempre appassionato di sport tanto che non ha mai voluto controfigure anche quando doveva interpretare un sex symbol, infatti, il fisico muscoloso era il suo.

Addicted anche della dieta salutare, Eddie predilige soltanto cibo che fa bene e che non contiene molte calorie perlopiù “vuote”. Nonostante le dicerie, non è mai ingrassato a dismisura poiché mangia sano e si allena molto anche dopo i 60anta. 10 volte papà, il suo figlio più piccolo ha cinque anni, non è difficile immaginare quanta energia ci vuole anche in casa.

Murphy preferisce dedicarsi alla famiglia e ha più volte detto di essere disinteressato alla tecnologia: non possiede un computer né usa la posta elettronica e non ama nemmeno Twitter. Secondo il patrimonio netto delle celebrità, nel 2023 Eddie Murphy ha un patrimonio di $ 200 milioni. È uno degli attori con i maggiori incassi di tutti i tempi, con i suoi film che hanno incassato quasi 7 miliardi di dollari in tutto il mondo.