Serena Williams, ex tennista statunitense, soprannominata The Queen, è considerata una delle migliori di tutti i tempi. L’ex campionessa del tennis è passata da una dieta “carnivora” a vegana. Ecco cosa ha svelato Serena Williams della sua alimentazione.

La dieta di Serena Williams (da carnivora a vegana)

Serena Williams, ex campionessa di tennis, è diventata da poco mamma per la seconda volta, un’altra bambina avuta da suo marito Alexis Ohanian. La piccola Adira River raggiunge così la sorellina più grande, Olympia, di 6 anni. La campionessa di tennis, che ha lasciato le competizioni nel 2022 per dedicarsi a nuovi progetti e alla vita da mamma, ha compiuto 42 anni lo scorso settembre. La minore delle Williams ha anche raccontato la sua profonda crisi depressiva, post partum, dovuta anche a delle gravi complicazioni fisiche.

La più grande tennista di tutti i tempi, con 23 titoli del Grande Slam vinti, un oro olimpico individuale e ben due Grandi Slam Virtuali, è nata in Michigan. Serena viene avviata al tennis dal padre Richard Williams insieme alla sorella maggiore Venus esordendo tra i professionisti nel 1997 e riuscendo solamente due anni più tardi a conquistare il suo primo Slam.

Alla carriera nel tennis Serena Williams affianca però quasi subito la passione per la moda e a 18 anni inizia a frequentare una scuola di moda, mentre già nel 2004 posa per un numero speciale di Sports Illustrated e disegna una sua linea di abiti sportivi. Nel 2018 l’ex tennista lancia anche il suo marchio di abbigliamento omonimo con relativo e-shop: una linea incentrata sull’inclusione e sull’empowerment femminile.

L’icona del tennis da record Serena Williams non è nota solo per le sue incredibili abilità in campo, ma anche per la sua difesa di uno stile di vita vegano. La Williams è passata a una dieta a base vegetale nel 2012, inizialmente per sostenere sua sorella Venus, a cui è stato consigliato di provare una dieta vegana crudista dopo la diagnosi della sindrome di Sjögren. Tuttavia, dopo aver assistito a miglioramenti nelle sue prestazioni atletiche e nella salute generale, Serena è diventata una sua fan anche se prima seguiva una dieta con piatti carnivori.

La decisione di Serena di diventare vegana è in linea anche con il suo impegno per il benessere degli animali e la coscienza ambientale. “Penso che una dieta vegana sia ottima per gli atleti perché dà molta energia ed è anche molto utile per le articolazioni”. La tennista ha anche detto che si sentiva meglio e aveva più energia dopo essere passata a una dieta vegana.

Serena Williams e la sua dieta vegana: come si tiene in forma?

La tennista più grande e potente di tutti i tempi, Serena Williams, 42 anni festeggiati a settembre, è nota non solo per il suo grande talento e le vittorie continue in vent’anni di carriera nel tennis, ma anche come icona di moda, bellezza e di potenza femminile. A contribuire alla sua forza fisica e fisico statuario c’è la dieta vegana, che Serena segue ormai da anni insieme a sua sorella Venus. Ecco una giornata alimentare della Williams.

Per colazione, Serena Williams ama mangiare l’avena con alcuni frutti come la fragola o il mandarino. A pranzo, le piace un’insalata leggera composta da lattuga, spinaci, pomodori, mandorle e crostini di pane pita. La sera, la Williams mangia riso integrale con canapa e semi di chia, oltre a un’insalata. Durante la giornata, le piacciono anche spuntini sani come pane Ezekiel tostato e tè verde.

La stessa Serena ha rivelato che anche sua figlia, Olympia, segue questa dieta prevalentemente a base vegetale sin dalla nascita e ha espresso la sua gioia nel crescere sua figlia con un approccio al cibo privo di crudeltà e compassionevole. Mentre Serena e sua figlia sono inclini a piatti a base vegetale, suo marito, Alexis Ohanian, non segue la stessa dieta.

Mentre Williams cerca di seguire la sua dieta sana il più possibile, a volte la “tradisce”. Ad esempio, sia lei che sua sorella mangiano pollo e pesce per ottenere più proteine ​​nel loro corpo. Inoltre, la minore delle Williams ha condiviso che ama pizza, tacos, pollo fritto e Moon Pies. Pertanto, in alcuni giorni, mangerà ciò che vuole per soddisfare le sue voglie.