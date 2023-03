Dieta vegana per dimagrire 10 kg: il menù

Tra le tante diete che promettono di dimagrire in poco tempo, presenti sul mercato, c’è indubbiamente la dieta vegana. Questa tipologia di dieta assicura di perdere fino a 10 kg in un mese. Scopriamo il menù settimanale della dieta vegan.

Dieta vegana per dimagrire 10 kg

Chi è intenzionato a perdere peso rapidamente, conosce perfettamente alcune tipologie di diete, tra cui spicca la ormai famigerata dieta vegana.

Per perdere 10 kg la dieta vegan sembra essere una delle cure dimagranti più appropriate, per raggiungere il risultato in breve tempo.

La dieta vegana e l’intero universo Vegan, è un tipo di alimentazione che esclude cibi di origine animale. Se in una qualsiasi dieta ipocalorica ad essere colpiti sono principalmente i carboidrati derivanti special modo da pasta e pane, chi sceglie una dieta vegana deve sapere che ad essere totalmente eliminati dalla dieta saranno alimenti come carne, pesce, formaggi, latte, uova e qualsiasi derivato dal mondo animale.

Chi sceglie l’alimentazione vegana sposa a tutti gli effetti uno stile di vita, spesso associato ad una vera e propria presa di posizione ideologica da parte di animalisti e sportivi. Ma non è sempre così.

C’è anche chi è disposto a provare la dieta vegana semplicemente per perdere peso e per conoscere gli effetti benefici sul proprio corpo. È una dieta particolare, per alcuni ferrea, ma secondo alcuni medici ben si presta anche a chi ha un’alimentazione scorretta o patologie cardiovascolari e simili.

Dieta vegana: menù da seguire

Data la totale esclusione dalla dieta del regime animale a favore di alimenti vegetali, legumi e cereali per l’apporto proteico e carboidrico, la dieta vegana viene considerata da molti come un digiuno forzato.

E’ bene dunque consultare un dietologo o nutrizionista per conoscere dapprima il metabolismo del proprio corpo e il numero di calorie che si è in grado di bruciare, per poi procedere con questa dieta. Ecco il menù settimanale.

Lunedì

La colazione è essenziale per attivare il metabolismo e per avere da subito la giusta dose di carica vitale. 2 fette di pane di segale con burro di mandorle e marmellata senza zuccheri, 1 yogurt di soia, 1 mela. Spuntino mattutino: 1 frutto di stagione

Pranzo: 60 g di farro con zucca o zucchine e un cucchiaino d’olio, contorno di verdure crude con salsa vegan o un cucchiaino d’olio.

Per la merenda pomeridiana: 30 g di frutta secca

Cena: 100 g di burger vegetale e insalata mista con un cucchiaino d’olio

Martedì:

Colazione: 1 Plumcake Vegan ai frutti rossi, 5 Mandorle, 1 Kiwi

Per lo spuntino: 1 Frutto di stagione o spremuta

Pranzo: piadina integrale (senza strutto) con verdure e mozzarella di riso, contorno di verdure crude con salsa vegan o un cucchiaino d’olio

Merenda 1 yogurt di soia

Cena 80 g di fagioli bolliti con un cucchiaino d’olio e verdure bollite con un cucchiaino d’olio

Mercoledì:

Colazione: 1 Crostata Vegan, 100 g di Latte di Riso fortificato e Uva

Lo spuntino: 1 Frutto di stagione o spremuta

Per il pranzo 60 g di pasta kamut con verdure bollite o sugo e parmigiano vegan e contorno di verdure crude con salsa vegan o un cucchiaino d’olio

Merenda frullato dietetico con mezzo frutto, un bicchiere di latte vegetale e un cucchiaino di crusca d’avena

Cena 1 mozzarella vegani con 20 g di pane integrale e verdure a scelta

Giovedì:

Il quarto giorno potrebbe iniziare con una colazione tipo: biscotti di quinoa o dell’infanzia 100 g di Latte di Soia fortificato e spremuta

Spuntino mattina 1 Frutto di stagione o spremuta

Pranzo 60 g di riso integrale con barbabietola e un cucchiaino d’olio, contorno di verdure crude con salsa vegan o un cucchiaino d’olio

Merenda 3 fichi secchi o prugne secche, 5 mandorle

Cena 150 g di tofu alla piastra e salsa di soia con 20 g di pane di segale

Venerdì:

Colazione con fette biscottate integrali e marmellata, 100 g di Cappuccino Vegano e Avena

Per lo spuntino: 1 Frutto di stagione o spremuta

Pranzo pasta integrale con hummus di ceci profumato agli agrumi, contorno di verdure crude con salsa vegan o un cucchiaino d’olio

Merenda frullato dietetico con mezzo frutto, un bicchiere di latte vegetale e un cucchiaino di crusca d’avena

Cena con 200 g di patate lesse con un cucchiaino d’olio, aceto e prezzemolo

Sabato:

Colazione Porridge vegano, 5 Mandorle e 1 Banana

Spuntino 1 Frutto di stagione o spremuta

Pranzo 60g di orzo con tofu e pomodorini contorno di verdure crude con salsa vegan o un cucchiaino d’olio

Merenda 1 yogurt di soia

Cena 80 g di piselli bolliti con un cucchiaino d’olio o salsa di pomodoro scondita, insalata mista con un cucchiaino d’olio

Domenica:

Colazione con 3 Pancake Vegani e proteici, 5 Mandorle e Frutti rossi

Come spuntino: 1 Frutto di stagione o spremuta

Per il pranzo: vellutata di zucca e patate con un cucchiaino d’olio, 70g di pane kamut tostato e verdure crude con un cucchiaino d’olio

Merenda: 1 frutto a scelta

Per la cena di domenica sera: 150 g di seitan alla piastra, 20 g di pane di segale con verdure bollite con un cucchiaino d’olio